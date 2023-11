OnePlus 10 Pro: un top di gamma dal prezzo BASSISSIMO!

Sei in cerca di un nuovo smartphone dalle prestazioni incredibili? Il tuo budget tuttavia non è così elevato? Ecco il prodotto che fa per te: OnePlus 10 Pro. Un vero top di gamma ad un prezzo davvero bassissimo: solo 455,09€ grazie all’offerta Amazon riservata alla Black Friday Week. Il ribasso è del 17%: approfitta subito dell’offerta!

Qualità OnePlus al prezzo più basso possibile: ecco l’offerta che cercavi

Il mondo degli smartphone Android permette di sbizzarrirsi e di far scegliere agli utenti le alternative migliori. In base al proprio budget, sono moltissime le alternative valide. Quella migliore, ad oggi, sotto i 500€ si chiama OnePlus 10 Pro. Si tratta di un vero top di gamma di qualche mese fa che tuttavia integra un chipset super prestante, molta RAM e un ottimo quantitativo di memoria interna.

Per quello che riguarda il cuore del device, troviamo a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1: un chipset con 12 mesi di vita che, ad oggi, è secondo solo a quello che lo ha succeduto. Grazie ai 12 GB di memoria RAM e ai 256 GB di memoria interna, lo storage non sarà mai un problema.

Complice l’ottima dotazione di sensori fotografici targati Hasselblad, il device è in grado di catturare foto e video di livello. A livello qualitativo, parliamo di prodotti fotografici comparabili con i migliori prodotti ad oggi sul mercato vista l’ottima post produzione effettuata grazie al motore grafico di OnePlus.

Come tutti i OnePlus, anche questo è dotato di ricarica ultra rapida chiamata SuperVOOC in grado di raggiungere fino a 80W. In pochi minuti, si ricaricherà al 100% l’ampia batteria da 5.000 mAh. Il software a bordo è la OxygenOS: la tanto apprezzata personalizzazione di Android made in OnePlus.

Conviene comprare oggi questo device? Il prezzo di 455,09€ e il ribasso del 17% rendono il dispositivo ancora più conveniente e tra i migliori da accaparrarsi oggi. Il prezzo promozionale scadrà presto: approfittane subito e compra il OnePlus 10 Pro su Amazon!

