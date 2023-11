OnePlus 10T ora al minimo storico su Amazon (345€)

L’ultima offerta del Black Friday di Amazon ha fatto crollare il prezzo di OnePlus 10T al nuovo minimo storico. La versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con ricarica rapida a 150W, è ora in vendita a 345€.

Lanciato a 719 euro nell’estate 2022, ancora oggi OnePlus 10T è un ottimo dispositivo, con velocità e fluidità al top, una buona autonomia e un bel display. L’offerta è disponibile a questa pagina.

OnePlus 10T in offerta a 345€ per il Black Friday di Amazon

L’ottimo OnePlus 10T in offerta su Amazon è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Un pannello con bei colori e ben visibile sotto la luce diretta del sole. Tra i suoi principali punti di forza si annovera il processore Snapdragon 8+ Gen1, che è quasi impossibile trovare in questa fascia di prezzo, essendo un processore da top di gamma.

Pollice in alto anche per l’autonomia. Da un lato abbiamo una batteria da 4.800 mAh, dall’altro una ricarica rapida a 150W, che consente di ricarica da 0 a 100 in appena 19 minuti (ce ne vogliono invece 8 – di minuti – per raggiungere il 50%).

Chiudiamo infine con il comparto camere: la cam principale è da 50 MP con sensore Sony IMX766, c’è poi la ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di 120°, la macro da 2 MP e la camera anteriore da 16 MP. Le foto sono da buon medio di gamma.

Puoi acquistare il OnePlus 10T in offerta a 345€ su questa pagina. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

