OnePlus presenta il suo nuovo flagship OnePlus 10T 5G con Snapdragon 8+ Gen 1

Oggi il marchio tecnologico globale OnePlus lancia ufficialmente il suo nuovo flagship – OnePlus 10T 5G – insieme alla nuova generazione del suo sistema operativo – OxygenOS 13 (clicca qui per l’approfondimento). I prodotti sono stati presentati alla Gotham Hall di New York City, nel primo evento live di OnePlus da oltre due anni.

Ecco il OnePlus 10T

OnePlus 10T porta avanti la filosofia OnePlus per un design leggero e di qualità grazie alla struttura unibody – che offre un’eccellente sensazione al tatto – e le bellissime colorazioni Moonstone Black e Jade Green. Il primo colore è stato ispirato dal basalto, un tipo di roccia formata dal raffreddamento della lava, il cui effetto tattile “sabbia mossa” è stata abilmente riprodotta sul coperchio del dispositivo. Il secondo è stato ispirato dalla texture calda e morbida della ceramica e della giada.

Il display da 6,7 pollici offre un’esperienza visiva e d’uso eccezionale grazie al refresh rate adattivo da 120 Hz, che aiuta anche a preservare meglio la durata della batteria e usare il dispositivo più a lungo con una sola carica. Il display di OnePlus 10T è dotato di certificazione HDR10+ e supporta colori a 10 bit per un’esperienza visiva più ricca e realistica. A livello tecnico, lo smartphone porta a un livello superiore le prestazioni fast and smooth di OnePlus grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, che offre velocità di CPU e GPU più elevate e più efficienti, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e il sistema di raffreddamento più grande, avanzato e potente mai visto in un dispositivo OnePlus.

L’insieme di queste tecnologie rende sia l’uso quotidiano sia quello intensivo – come il gaming intenso o lo scorrimento dei feed dei social media – più veloce e duraturo, permettendo di tenere oltre 35 app in background contemporaneamente e passare rapidamente da un’app all’altra, senza subire spiacevoli interruzioni. Uno dei più grandi progressi fatti da OnePlus è con il cosiddetto design del “cratere”, in cui il pannello di vetro posteriore del dispositivo si fonde perfettamente con il suo sistema di telecamere.

I tecnici hanno in tal senso utilizzato la tecnologia del vetro a curvatura a caldo per dare al nuovo smartphone una curvatura più fluida rispetto a qualsiasi altro OnePlus fino ad oggi. In tal senso, OnePlus 10T è dotato di un triplo sistema di fotocamere sul retro. Quella principale non ha alcun legame con Hasselblad, ma è comunque dotata del sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate, che consentono di scattare foto di qualità in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera principale di OnePlus 10T è anche accompagnata da una fotocamera ultra-wide e da una fotocamera macro, che consentono rispettivamente di scattare foto più ampie e di avvicinarsi di più ai soggetti.

OnePlus 10T è dotato di ricarica superveloce, una funzione che richiede al dispositivo di avere due pompe di ricarica, diversamente dai precedenti dispositivi del gruppo, come OnePlus 10 Pro, che sono dotati di tecnologia a singola pompa di ricarica. La ricarica è resa sicura ed efficiente da una serie di tecnologie, come la Battery Health Engine che estende la durata e preserva la capacità della batteria da 4.800 mAh per garantire una maggiore velocità di ricarica con una maggiore sicurezza, efficienza e riduzione del calore.

Un totale di 15 antenne forma il 360° antenna system di OnePlus 10T, garantendo segnali Wi-Fi e cellulari più forti, indipendentemente dalla presa e dall’orientamento – verticale o orizzontale – in cui si utilizza il dispositivo. La funzione Smart Link contribuisce inoltre a migliorare i segnali e la velocità di upload, in particolare nelle aree con alti livelli di congestione di rete.

Prezzi e Disponibilità

OnePlus 10T sarà in vendita a partire dal 25 agosto 2022. Il device sarà anche disponibile per il pre-order su oneplus.com e Amazon a partire dall’11 agosto. Il telefono sarà disponibile in entrambe le varianti colore nella versione da 8+128 GB a 719 Euro e nella versione da 16+256 GB a 819 Euro. Gli utenti che effettuano il pre-ordine tramite oneplus.com possono aggiudicarsi un OnePlus 10T in omaggio (nella variante da 8+128GB).

Potranno inoltre usufruire di uno sconto del 40% su OnePlus Buds Pro e del 60% su OnePlus Buds Z2. Potranno infine vincere una serie di altri regali come le OnePlus Buds Pro, le OnePlus Buds Z2, la custodia OnePlus 10T Sandstone Bumper e la protezione dello schermo in vetro temperato. Non solo, i membri del Red Cable Club riceveranno il triplo di Red Coins acquistando in pre-ordine OnePlus 10T. Altre offerte includono uno sconto di 50 euro per la sostituzione dei prodotti OnePlus con OnePlus 10T e uno sconto speciale del 5% per tutti gli studenti.

