OnePlus 12 5G DISPONIBILE su Amazon: corri a prenotarlo al MINIMO garantito

OnePlus 12 5G è il nuovo dispositivo di punta dell’azienda che unisce potenza, eleganza e una fotocamera di qualità eccezionale. Con una capacità di memoria di 12GB RAM e uno spazioso storage interno da 256GB, questo smartphone offre prestazioni elevate e ampio spazio per le tue app, foto e video. La partnership poi con Hasselblad, un marchio rinomato nel mondo della fotografia, ha portato alla creazione di una fotocamera di quarta generazione che offre immagini nitide e dettagliate.

OnePlus 12 5G

Oltre che da materiali premium per la sua costruzione, lo smartphone è caratterizzato da un ampio schermo che offre una visualizzazione nitida e vibrante delle tue immagini, video e contenuti preferiti. Il display AMOLED Super Fluid da 6,82 pollici è infatti una festa per gli occhi. Con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, con supporto per Dolby Vision HDR e colori a 10 bit, offre immagini nitide e una transizione super fluida tra le schermate.

Il device è poi alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3, che consente prestazioni veloci e reattive sia coi giochi più intensi, che sul lavoro con multitasking o utilizzando app pesanti. Grazie alla tecnologia 5G, l’accesso alla rete è veloce e affidabile, il che si traduce in streaming fluidi, download rapidi e in una connessione affidabile ovunque tu vada. Infine abbiamo il sistema operativo OxygenOS 14 è progettato per offrire una prestazione ottimale e una fluidità senza precedenti.

Insomma, questo dispositivo non è solo uno smartphone, ma una dichiarazione di innovazione e prestazioni superiori. La combinazione di una batteria potente, un display mozzafiato e un sistema operativo all’avanguardia lo colloca tra i migliori sul mercato. Se cerchi un dispositivo in grado di offrire un’esperienza utente straordinaria, non cercare oltre. Prenotalo ora su Amazon, dove lo trovi al prezzo minimo garantito di 969€ e con le spedizioni gratuite via Prime. Queste avverranno a partire dal 19 febbraio 2024.

Con questo smartphone, sarai pronto ad affrontare tutte le sfide della vita quotidiana con stile e potenza.

