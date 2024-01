OnePlus 12R 5G DISPONIBILE su Amazon al prezzo MINIMO garantito, corri a prenotarlo

OnePlus 12R 5G rappresenta un salto significativo nel mondo degli smartphone, offrendo un mix eccezionale di potenza, grafica avanzata e funzionalità intelligenti. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2 e un massimo di 16 GB di RAM, questo dispositivo è progettato per gestire senza sforzi le applicazioni più impegnative e garantire un’esperienza utente fluida. Lo trovi ora in prenotazione su Amazon, dove puoi bloccarlo al prezzo minimo garantito di 699€ incluse le spedizioni gratis via Prime che partiranno dal 19 febbraio 2024.

OnePlus 12R 5G, una potenza sul palmo della mano

Il dispositivo è dotato di un favoloso display AMOLED Super Fluid da 6,78 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria con una risoluzione di 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La tecnologia LTPO avanzata consente una regolazione dinamica della frequenza di aggiornamento, ottimizzando l’efficienza energetica in base alle necessità.

OxygenOS 14, con il suo design Aquamorphic e la stabilità del core di nuova generazione, rende l’utilizzo quotidiano più veloce, fluido e privo di inconvenienti. La combinazione di Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e supporto per HDR10+ offre una qualità delle immagini ultra vivida, trasformando l’intrattenimento mobile in un’esperienza cinematografica.

C’è poi la batteria da 5500 mAh e la tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 100 W assicurano una ricarica ultraveloce, portando la batteria dal 1 al 100% in soli 26 minuti. La gestione intelligente della batteria con Battery Health Engine e Charge De-aging mantiene inoltre le prestazioni ottimali nel tempo, offrendo una maggiore durata della batteria nel corso degli anni.

Insomma, OnePlus 12R 5G, con il suo mix di potenza, prestazioni della batteria e display avanzato, si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all’avanguardia senza compromessi. Approfitta di questa offerta su Amazon e assicuratelo ora prezzo minimo garantito di 699€ incluse le spedizioni gratis via Prime. Queste ultime, vi ricordiamo, partiranno dal 19 febbraio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.