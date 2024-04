OnePlus 12R cala di prezzo su Amazon: è un BEST BUY (anche in 12 rate)

Il OnePlus 12R diventa sempre più conveniente: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di OnePlus al prezzo scontato di 588 euro, con un taglio di 111 euro rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Si tratta di un’offerta ottima per lo smartphone dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo. L’acquisto può essere completato tramite il box qui di sotto.

OnePlus 12R: a questo prezzo è un best buy

Il OnePlus 12R è un ottimo smartphone, veloce e con un’eccellente autonomia. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED LTPO, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il punto di forza dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, utilizzato da molti top di gamma del 2023.

Da notare anche 16 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da ben 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone di OnePlus è dotato del supporto Dual SIM e del sistema operativo Android 14. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12R al prezzo scontato di 588 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.