OnePlus 9 5G, lo sconto è mostruoso MENO CINQUANTAQUATTRO PER CENTO!

OnePlus è sinonimo di qualità a tutti i livelli, hardware e software. OnePlus 9 5G pur non essendo uno smartphone uscito negli ultimi mesi è ancora un signor smartphone, soprattutto a questo prezzo! Era un top di gamma e oggi lo è praticamente ancora, grazie ad una cura costruttiva da primo della classe e dettagli costruttivi che non tutti hanno, anche a più del doppio del prezzo! Oggi Amazon lo propone con un’offerta davvero irresistibile, MENO54%, ovvero ci rimangono in tasca 390 euro! Spendendo una cifra da fascia media senza infamia e senza lode ci portiamo a casa una bomba di smartphone!

Che smartphone! Che super scont0!

OnePlus 9 5G è dotato di un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento super fluida a 120 Hz. Questo significa un’esperienza di visualizzazione fluida e immagini nitide. Inoltre, è protetto da un vetro Gorilla Glass per una maggiore resistenza a graffi e urti.

Sotto il cofano, OnePlus 9 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888, uno dei migliori chipset disponibili sul mercato. Questo garantisce un’elevata potenza di calcolo e prestazioni di livello flagship. Inoltre, è disponibile in diverse con 8 GB di RAM e 128 GB di hard disk. Lo spazio e le prestazioni sono da numeri 1!

Per quanto riguarda la fotocamera, OnePlus ha collaborato con la mitica azienda di fotocamere per professionisti Hasselblad per offrire immagini di altissima qualità. La configurazione della fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 2 MP.

Le foto sono eccezionali, di giorno e di notte, così come i video 4K e 8K super stabili e fluidi. Infine, la batteria da 4.500 mAh del OnePlus 9 5G offre una buona autonomia, supportata dalla ricarica veloce Warp Charge 65T. Questa tecnologia consente di caricare il telefono dallo 0% al 100% in meno di 30 minuti!

Che smartphone! E che sconto! MENO 54%! Solo su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.