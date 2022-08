OnePlus 9 Pro 5G (256GB) sconto ALLUCINANTE di 333€: basta sbavare, corri a comprarlo!

OnePlus 9 Pro 5G è uno degli smartphone più desiderati del momento. Un top assoluto che fa sbavare migliaia di utenti per le sue indubbie qualità estetiche e tecnologiche. Oggi però se vuoi puoi smettere di macchiare maglie e scrivania e fiondarti su Amazon dove qualcuno è impazzito e lo ha messo in vendita a un prezzo incredibile nella colorazione Verde (Pine Green). Infatti ora puoi averlo a soli 665€ con uno sconto allucinante di 333,86€ (33%) e le spese di spedizione gratuite.

OnePlus 9 Pro 5G (256GB), sconto incredibile di Amazon

Il display Fluid 2.0 da 6.7″ del OnePlus 9 Pro è il top degli schermi mobile. Con la rivoluzionaria tecnologia LTPO, Smart 120 Hz e precisione del colore, lo schermo definisce un nuovo standard. Vedi e senti la differenza con dettagli realistici e una risposta ultra fluida. OnePlus 9 Pro integra importanti innovazioni dello schermo per un’esperienza visiva miglire di sempre. Dall’avveniristico schermo LTPO alla precisione del colore senza uguali, espandi le tue possibilità. OnePlus 9 Pro è talmente reattivo che non riuscirai a metterlo giù.

Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Questa eccezionale fotocamera di punta fonde l’eccellenza tecnologica di OnePlus con l’eredità di Hasselblad. Con OnePlus 9 Pro, farai i tuoi scatti migliori senza sforzo. La fotocamera principale avanzata integra la tecnologia leader della categoria con le nostre funzionalità di fotocamera più innovative. Progettato per i principianti fino ai professionisti più esigenti, sperimenta un controllo intuitivo e preciso su ogni scatto. Libera la tua immaginazione e crea scene straordinarie.

A livello stilistico OnePlus 9 Pro incarna la nuova e audace visione “Progettato da OnePlus” per un design particolarmente creativo. Irresistibile armonia di creatività, materiali esclusivi ed esperienza unibody premium. Tre colori ispirati alla natura per evocare una calma sublime e quasi onirica. Evoluto e migliorato, osa riscrivere le regole. Dulcis in fundo, Warp Charge 65T è la soluzione di carica di nuova generazione, in grado di fornire in appena 15 minuti la potenza di un’intera giornata. Il caricabatteria fornisce anche una versatile carica universale per i tuoi dispositivi preferiti. Più veloce, più sicuro e più intelligente. Insomma, una bomba di smartphone che ora ora puoi avere a soli 665€ con uno sconto allucinante di 333,86€ (33%) e le spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.