OnePlus Nord 2T: prezzo SPECIALE per le Offerte di Primavera Amazon

OnePlus Nord 2T è il medio gamma presentato da OnePlus la scorsa primavera che da subito è riuscito a ottenere la certificazione di best buy da addetti ai lavori e non. Un appellativo che si merita ancora oggi, soprattutto al prezzo speciale a cui viene venduto su Amazon in concomitanza con le Offerte di Primavera: 329 euro anziché 409 euro, per effetto del 20% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

OnePlus Nord 2T in sconto del 20% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del nuovo OnePlus Nord 2T è la carica rapida intelligente a 80W, grazie alla quale sei in grado di caricare il telefono per un giorno intero in un solo quarto d’ora. Un altro fiore all’occhiello del medio gamma di OnePlus è il sensore della fotocamera principale (Sony IMX766 di ultima generazione), in grado di assicurare scatti sempre eccellenti, in qualsiasi condizione di luce. Il terzo elemento che rende l’ultimo 2T di OnePlus un best buy è il potente processore MediaTek Dimensity 1300, che offre prestazioni assolutamente sorprendenti in termini di velocità di caricamento delle app, grafica dei videogiochi ed elaborazione delle immagini.

Il modello in offerta è il OnePlus Nord 2T in configurazione 8+128GB color Blu (Jade Frog). Volendo lo puoi comprare anche in cinque rate senza interessi da 65,80 euro al mese. Per selezionare quest’ultima opzione di acquisto collegati alla pagina dell’offerta, vai giù fino alla voce Pagamenti rateali, seleziona il riquadro Pagamenti mensili Amazon e premi su Aggiungi al carrello per completare l’ordine.

Se hai un budget tra i 300 e 350 euro, difficilmente troverai di meglio in rapporto alla fluidità del processore, la carica rapida intelligente e il display AMOLED Full HD+. Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per risparmiare 70 euro sul prezzo consigliato, con la possibilità di acquistarlo anche in cinque rate a interessi zero.

