OnePlus NORD è il best buy del giorno: AMOLED e 12GB di RAM da amare

Se stai cercando uno smartphone che ne valga la pena ed hai budget ridotto, non ti perdere assolutamente OnePlus NORD. Un vero e proprio gioiellino da utilizzare tutti i giorni e non farne mai a meno.

Grazie allo sconto del 40% te lo porti a casa a prezzo regalo. Conta che risparmi 200€ e ne rimani soddisfatto. Collegati ora su Amazon per acquistarlo con un click, prezzo finale di soli 299,00€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OnePlus NORD: lo smartphone su cui mettere le mani sopra

OnePlus NORD è uno di quei smartphone che continuano ad andare forti nonostante ne siano usciti molti dopo. Come mai? Perché la loro scheda tecnica è ottima non solo sulla carta ma anche nella vita quotidiana.

Pensa che una volta che lo inizi ad utilizzare ti chiedi come mai tu non lo abbia provato prima. Display AMOLED in alta risoluzione per amare qualunque funzione. Applicazioni, gaming mobile e streaming risplendono di luce propria.

Tutto merito anche dei 12GB di RAM che non affaticano mai il sistema per averlo sempre fluido, scattate anche se hai trenta applicazioni aperte in background.

Hai a disposizione anche 256 GB di memoria da riempire con foto e video che ti lasciano scattare le quattro fotocamera presenti sul retro. Spettacolari in ogni occasione.

Oltre alla batteria che si ricarica alla velocità della luce e ti offre anche tanta autonomia, non puoi ignorare la presenza del 5G e della possibilità di inserire al suo interno ben 2 SIM.

Che fai, non ne approfitti? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo OnePlus NORD a soli 299€ grazie al ribasso del 40%. Un’occasione da non perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.