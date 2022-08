OPPO A16: lo smartphone perfetto per TUTTI (anche mamma e papà)

Uno smartphone completo di tutto che ti regala un’esperienza senza filtri a prezzo contenuto. Un prezzo eccezionale dato dall’offerta su Amazon, quindi se stavi cercando un modello del genere, non ti perdere OPPO A16 per nessuna ragione al mondo.

Con il ribasso del 13% il prezzo scende ancora di più, ecco che te lo porti a casa a soli 139,99€ con un click. Stai ancora aspettando? Completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono gratuite e soprattutto rapide in tutta Italia, con Prime attivo non hai bisogno di spendere un centesimo in più.

OPPO A16: perché è lo smartphone da acquistare

Budget ristretto? Non è un problema, non quando puoi avere tra le mani OPPO A16. Questo smartphone è eccezionale, non ti fa mancare niente e si fa utilizzare con semplicità da qualunque genere di utente.

Con il display ampio da 6,52″ pollici è perfetto anche per mamma e papà che magari strizzano sempre gli occhi sul modello che già hanno. Colori vividi e sgargianti per un’esperienza completa.

Cosa puoi farci? Gaming mobile, applicazioni, streaming e tutto il resto. Dopotutto hai 32 GB di memoria che espandi con una semplice microSD quindi sei libero totalmente.

Punti forti sono la tripla fotocamera con tanto d’intelligenza artificiale per scattare foto degne di nota e la batteria che non finisce mai. Non solo dura una giornata intera, ma grazie alla ricarica rapida torna in pista in quattro e quattr’otto.

Che dirti, io te lo avevo preannunciato che questo smartphone è eccezionale.

Non attendere un secondo in più, ora puoi pagare anche con finanziamento a tasso zero. Lo porti a casa con appena 139,99€ il tuo splendido Oppo A16 se ti colleghi su Amazon al volo. Delle spedizioni, come ti dicevo, non ti preoccupare: sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.