OPPO A94 5G, lo smartphone che stavi aspettando in fortissimo sconto: approfittane

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente, predisposto per tutti gli usi e con una batteria super capiente allora ascoltaci, non perdere ulteriore tempo e vai subito su Amazon. L’OPPO A94 5G FLUID BLACK viene infatti venduto a 250€, cioè a dire 145 euro in meno rispetto al suo normale valore di listino, con le spedizioni gratuite. Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo, per cui non pensarci su troppo se vuoi assicurartelo.

OPPO A94 5G, che prezzo su Amazon!

OPPO A94 5G è il compagno ideale per la vita quotidiana, sottile (7,8 mm) e incredibilmente leggero, consente grande portabilità ed ergonomia anche durante un utilizzo prolungato. Ha un display ampio e luminoso da 6.43” OLED, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Equipaggiato con un processore Mediatek Dimensity 800 con processo di lavorazione a 7 nm. Garantisce prestazioni di categoria superiore e grazie alle 12 bande di frequenza 5G supportate avremo la velocità di internet ovunque ci troviamo.

Il device ha quattro fotocamere, di cui la primaria è da 48MP con f/1.7. La fotocamera frontale principale è da 16MP, con la quale puoi fare i migliori selfie che tu abbia mai sognato. In più puoi realizzare degli spettacolari video in altissima risoluzione a livello professionale. Grande, infine, la batteria da 4310 mAh che ti consentirà di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno e una ricarica rapida di 30 watt in modo da non rimanere mai senza batteria

L’ambiente operativo ColorOS 11 di OPPO presente in A94 5G è basato su Android 11 ed è ancora più fluido e intuitivo nell’utilizzo quotidiano. L’incredibile personalizzazione consente infinite modifiche e la crittografia avanzata tiene i vostri dati personali sempre al sicuro. Insomma, è chiaro che ci troviamo di fronte a un signor smartphone che sia per prestazioni che per valore del fortissimo sconto, è un vero affare acquistare adesso. OPPO A94 viene venduto a 250€ su Amazon nella colorazione FLUID BLACK, cioè a un prezzo di parecchio inferiore rispetto al suo normale prezzo di listino. Un’occasione imperdibile, soprattutto considerando che puoi averlo anche con le spedizioni gratuite. A queste condizioni è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.