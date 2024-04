OPPO Reno11 F in PROMO BOMBA: affrettati, ora è al MINIMO STORICO

Uno degli smartphone che più stanno venendo apprezzati dal grande pubblico, per via del suo prezzo esiguo e della sua scheda tecnica di livello elevato. Stiamo parlando dell’OPPO Reno11 F, che solo oggi puoi trovare in promo bomba su Amazon. Sembra disegnata su misura per te, non puoi fartela sfuggire. Con il minimo storico assoluto, paghi questo device solamente 328,90 euro. E incluso nel prezzo c’è anche il comodo supporto auto magnetico, così che sarai già pronto per partire in viaggio col tuo nuovo smartphone. Acquistalo ora e non far scadere la promo, sarebbe un peccato madornale.

OPPO Reno11 F: col 5G e la tripla fotocamera, è un best buy del settore

L’OPPO Reno11 F rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un telefono che possa soddisfarli sotto ogni punto di vista. Che tu ne abbia bisogno per lavorare, per scattare foto, per giocare, per svagarti sui social network o anche tanto altro, con questa soluzione sei sicuro di fare centro. Partiamo dal display, un bellissimo pannello da 6,7″ AMOLED FHD+ con refresh rate da 120 Hz e la protezione dalle luci blu inclusa e già attiva. Lo sblocco dello schermo avviene sotto al display col sensore dedicato, e non manca la protezione da schizzi e polvere con la certificazione IP65.

Altro grande punto di forza è il sistema di fotocamere, composto da tre sensori 64 MP + 8 MP + 2 MP. A cui si aggiungono alcune funzionalità degne di nota quali la Panorama, la Macro, la Notte, l’HD Extra, lo Slow Motion e tanto altro. E non dovrai mai preoccuparti dell’autonomia, considerando la sua batteria da 5000 mAh per un’esperienza di lunga durata. All’interno della confezione trovi anche il cavo di ricarica USB-C e la pellicola protettiva per lo schermo.

Approfitta subito del minimo storico e ricevilo a casa, è una promo bomba senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.