Oscal Pad 13 in arrivo: prestazioni e specifiche impressionanti

Oscal, una delle aziende tecnologiche più innovative nel campo dei dispositivi intelligenti, rinnoverà la sua linea di tablet di fascia alta con il nuovo Oscal Pad 13, previsto per il lancio ad aprile con numerosi miglioramenti innovativi.

Quali sono le specifiche trapelate?

Design più leggero e sottile che mai

Corpo da 7,6 mm di spessore e 435 g di peso Le immagini ufficiali mostrano che l’Oscal Pad 13 conserverà il suo design leggero, elegante e piatto, con un corpo sottile di 7,6 mm e un peso di 435 g, per la massima portabilità ovunque. Per quanto riguarda i colori, nelle immagini trapelate compaiono il Glacier Blue e lo Space Grey.

Aggiornato per l’intrattenimento: un’esperienza immersiva

Schermo più grande e audio più chiaro che mai

Display da 10,1 pollici, supporto Widevine L1 e altoparlanti Smart-K Dual Box Secondo alcune informazioni trapelate, l’esperienza visiva e audio sarà potenziata grazie al display da 10,1 pollici con risoluzione 1200×1920 e agli altoparlanti Smart-K Dual Box, che mostrano dettagli nitidi e offrono un suono simile a quello del cinema. Con il supporto Widevine L1, i possessori di Oscal Pad 13 potranno godere dei loro video preferiti senza interruzioni su Amazon Prime Video, Disney+ e Hulu. L’Oscal Pad 13 sarà dotato di tre modalità di comfort visivo per adattarsi a qualsiasi ambiente luminoso.

Immagini più vivide e video più realistici che mai

Fotocamera frontale da 8 MP Samsung® S5K4H7 e fotocamera posteriore da 13 MP Si vocifera che l’Oscal Pad 13 includerà una fotocamera frontale da 8 MP Samsung® S5K4H7 per selfie e videochiamate ad alta definizione, oltre a una fotocamera posteriore da 13 MP per registrazioni video nitide di riunioni di lavoro e lezioni universitarie.

Batteria più capiente e ricarica rapida

Batteria da 7.680 mAh e ricarica rapida da 18 W Stando alle voci, l’Oscal Pad 13 avrà una batteria da 7.680 mAh con ricarica rapida fino a 18 W, il che significa che gli utenti potranno guardare video in streaming per fino a 4 ore, giocare per 5 ore o navigare sul web per 6 ore senza preoccuparsi di rimanere senza energia.

Aggiornamento delle prestazioni: prestazioni eccezionali

Hardware e software più veloci che mai.

Processore UNISOC T606, 14 GB di RAM, 256 GB di ROM, espansione TF da 1 TB e pre-caricamento intelligente L’Oscal Pad 13 dovrebbe essere alimentato dal processore octa-core UNISOC T606, che garantisce un’elaborazione rapida anche per i carichi di lavoro più pesanti. È possibile ottenere un’espansione di 6 GB di RAM e supporto TF da 1 TB sulla base degli 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Con la funzione di pre-caricamento, l’Oscal Pad 13 sarà in grado di pre-caricare le app prima di aprirle, migliorando così la velocità di avvio delle app del 30%.

Aggiornamenti per la praticità: massima comodità

Sistema operativo più comodo e fluido che mai

DokeOS_P 3.0 basato su Android 12 Secondo le informazioni ufficiali, l’Oscal Pad 13 sarà dotato di DokeOS_P 3.0 basato su Android 12, che include il nuovo software di sicurezza Security-Enhanced Linux per la protezione dei dati. Per una gestione semplificata del sistema, gli utenti potranno liberare spazio, velocizzare i giochi, risparmiare energia e gestire facilmente le app. Grazie ai versatili desktop e alle smart floating windows, l’Oscal Pad 13 offrirà un’esperienza utente fluida e comoda.

Miglioramenti per l’efficienza: un’esperienza senza soluzione di continuità

Configurazione più efficiente per studio e lavoro

Modalità PC, supporto tastiera e mouse wireless, penna stylus e Google Smart Lens Dalla tastiera wireless al supporto del mouse, si dice che l’Oscal Pad 13 sarà dotato della Modalità PC, che trasforma i tablet in desktop per semplificare la creazione e la cattura di contenuti sui siti WPS preinstallati. Grazie alla funzione Split-Screen, gli utenti potranno aprire diverse app sulla stessa schermata contemporaneamente. Per chi desidera disegnare sul tablet, si prevede che l’Oscal Pad 13 includerà l’app Note e una penna stylus gratuita. Inoltre, l’integrazione con Google Smart Lens permetterà agli utenti di esplorare il mondo intorno a loro in modo creativo.

Specifiche tecniche

Corpo sottile 7,6 mm e leggero 435 g

Display immersivo da 10,1 pollici

Luce blu bassa del TÜV Rheinland

Supporto Widevine L1 (Disney+ Amazon Prime Video Hulu)

Fotocamera da 8MP+13MP

Assistente per la scansione dei documenti

Doppi altoparlanti Smart-K (suono simile a quello di un teatro)

Mega batteria da 7.680 mAh (660 ore+ Standby)

Octa-core UNISOC T606 (AnTuTu 228.489)

8 GB di RAM + fino a 6 GB di espansione (memoria più ampia)

256GB ROM + Fino a 1TB TF Expansion (Multitasking senza stress)

Doke OS_P 3.0 basato su Android 12 (design, praticità e scorrevolezza)

Modalità PC versatile con supporto per tastiera e mouse wireless

Prezzo e disponibilità

È stato annunciato che l’Oscal Pad 13 sarà disponibile per l’acquisto su AliExpress dal 17 al 21 aprile con grandi sconti. Per ulteriori informazioni, si prega di cliccare qui.