Oscar 2024 live: non perdere l'evento dell'anno in streaming

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood, in California, si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2024, nel corso della quale saranno premiati i migliori film dell’ultimo anno. Per la prima volta, la diretta della promozione sarà trasmessa a partire dalle 23:30 di domenica 10 marzo in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Le persone che risiedono all’estero o sono momentaneamente fuori dall’Italia per un viaggio di lavoro o in vacanza, possono vedere gli Oscar 2024 in streaming tramite l’app RaiPlay e una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete. Al momento la migliore a cui affidarsi è NordVPN, disponibile in promo a 3,99 euro al mese.

Come vedere gli Oscar 2024 in diretta streaming dall’Italia e dall’estero

Ricapitolando: dall’Italia per guardare in streaming gli Oscar 2024 è sufficiente scaricare l’app RaiPlay e selezionare il riquadro della diretta di Rai 1; dall’estero invece occorre attivare anche una VPN.

Il miglior servizio VPN disponibile sul mercato è NordVPN, che offre una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e permette di godere di tutta una serie di funzionalità extra per la sicurezza.

In queste ore, per giunta, il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con tre mesi extra di servizio gratuiti da regalare a un proprio amico.

Una volta attivata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire il live degli Oscar, dopodiché effettua l’accesso al tuo account e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese (andando così a bypassare il blocco geografico).

Ora non ti resta che aprire l’app RaiPlay, selezionare il riquadro della diretta di Rai 1 e goderti la visione della premiazione degli Oscar 2024 in streaming. Anche dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.