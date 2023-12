Proteggi il tuo prezioso iPad Pro 11 con questa cover Folio color Yale: ancora per poche ore la paghi 22 euro!

OtterBox Cover Folio Case per iPad Pro 11″ (3rd/2nd/1st gen), che protegge da antishock e cadute, ultra sottile, custodia Folio protettiva, in un elegante color Yale, è in offerta con il 38% di sconto. Quindi la paghi solo 22,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

OtterBox Cover Folio iPad Pro 11″: le caratteristiche

La sottile custodia OtterBox della serie Folio Case per iPad Pro 11″ (3rd/2nd/1st gen) è progettata e testata per garantire al tuo tablet il massimo della protezione. Con il suo design raffinato ed elegante, è a prova di caduta, protettiva, ultrasottile e facile da posizionare. E’ stata testata secondo gli standard militari (MIL-STD-810G 516.6).

La Folio Case è una versatile custodia a libro che protegge lo schermo del tablet da forti cadute e graffi, con magneti che attivano le modalità Sleep/Wake. E’ progettata per fungere da supporto per la visualizzazione a mani libere e proteggere lo schermo, mentre i piedini antiscivolo mantengono il tablet stabile sulle superfici. La folio garantisce un utilizzo comodo e stabile nella modalità di visione e digitazione. La sottilissima Folio Case esce ed entra facilmente in borsa, mentre il retro trasparente mette in mostra il design del tablet. Abbina la tua custodia a una protezione per lo schermo OtterBox resistente ai graffi e duratura, per una protezione totale, a 360 gradi.

OtterBox Cover Folio Case per iPad Pro 11″ (3rd/2nd/1st gen) è in offerta con il 38% di sconto. Quindi la paghi solo 22,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.