Pagamento frazionato carte di credito: cos'è e come funziona?

Il principale motivo di successo delle carte di credito è legato alla dilazione dei pagamenti.

Pensare che tutte le piattaforme considerino questo servizio sotto lo stesso punto di vista, però, è un errore. Per esempio, di recente, si parla sempre più spesso del pagamento frazionato: di cosa si tratta?

Si tratta di una nuova possibilità di pagamenti, attualmente collegata con il servizio Carta YOU.

Di fatto, alla ricezione del riepilogo delle transazioni, l’utente può decidere se trasferire l’importo nella sua interezza o solo una parte di essa. In questo secondo caso, la somma deve essere il 3% del denaro speso e almeno di 30 euro.

Altro vantaggio da considerare è che il pagamento frazionato non genera commissioni particolari o costi legati alla gestione del conto (pur facendo maturare i classici interessi).

Questo nuovo modo di gestire i pagamenti, come vedremo in seguito, non è l’unico vantaggio legato a Carta YOU.

Il pagamento frazionato è solo uno dei tanti vantaggi legati a questa carta di credito

Carta YOU è una piattaforma che va a proporre una serie di vantaggi che, nel giro di pochi mesi dal suo lancio in Italia, l’hanno resa una delle carte di credito più apprezzate.

L’assenza di commissioni annuali, per esempio, è una caratteristica distintiva poco comune nel settore, così come la possibilità di utilizzare la carta senza dover cambiare banca.

L’assenza di commissioni sui prelievi, attraverso più di un milione di sportelli, rende Carta YOU molto conveniente anche sotto questo punto di vista.

Per chi viaggia molto poi, vi sono ulteriori buone notizie. L’assenza di commissioni sugli acquisti all’estero e un’assicurazione viaggio completa e gratuita, rendono tale soluzione ideale per chi si trova spesso in trasferta.

