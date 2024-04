Panasonic TX-48MZ700E, la TV OLED Super Premium con uno sconto esagerato MENO 800 euro!

Panasonic TX-48MZ700E è una smart TV OLED 4K che si distingue per la sua qualità visiva e sonora di alto livello, anzi di livello elevatissimo. Stiamo parlando di una TV di fascia alta, assolutamente Premium, con dotazione tecnologica da prima della classe. Le dimensioni non sono gigantesche, “solo” 48 pollici, possiamo inserirla in ogni tipologia d’ambiente, ma soprattutto visto il prezzo elevato e le dimensioni in termini di pollici modeste per gli standard attuali possiamo dire che ci troviamo davanti ad una smart TV che grida eccellenza da ogni pixel! E poi essendo OLED i neri sono assoluti, niente più terribilissimi grigi nelle scene scure!

Il prezzo di listino è 1700 euro, ma con il SONTUOSO sconto Amazon MENO 47%, possiamo pagarla quasi la metà, 900 euro!

Qualità video senza compromessi

Panasonic TX-48MZ700E è una smart TV OLED, e questo vuol dire illuminazione uniforme e neri assoluti, come scritto in apertura. Questa tecnologia è il Santo Graal della visione cinematografica casalinga, i colori sono realistici, vivi e vibranti. La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata dalla tecnologia 4K Color Engine Pro, che esalta l’accuratezza e la nitidezza dei colori.

E a rendere il tutto ancor più eccezionale troviamo il supporto all’HDR per Dolby Vision, HDR10 e HLG! Non manca davvero nulla, Panasonic ha realizzato una TV che sfida a viso aperto le migliori TV LG, e ne esce vincente!

Un altro punto di forza di questa smart TV è anche l’impianto audio. Di norma le smart TV anche quelle più costose non hanno mai una “voce” tanto buona quanto le immagini che restituiscono a schermo. Panasonic con TX-48MZ700E è riuscita a dare alla TV una voce potente, chiara e ben spaziale, grazie a diffusori integrati di alta qualità da 20W esaltati dal supporto alla tecnologia Dolby Atmos!

Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, la TV è decisamente adatta per giocare alla grande: modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e supporto VRR. Fluidità estrema e zero lag!

Da ultimo, grazie ad Android integrato il parco app è vasto ed in costante aggiornamento ed è possibile controllare la TV con la voce grazie all’Assistente Google ed effettuare lo streaming da dispositivi smart tramite Chromecast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.