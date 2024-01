Pannello 120Hz, mega BATTERIA e cam 50MP: Motorola moto g84 5G a -31%

Inutile girarci intorno: Motorola moto g84 5G è uno tra i migliori mediogamma Android del momento, merito senza ombra di dubbio della sua scheda tecnica e dell’incredibile rapporto qualità/prezzo. A tal proposito, quest’oggi hai la possibilità di acquistarlo su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Non ti sembrerà possibile ma, sfruttando lo sconto immediato del 31%, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 205€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Appena 205€ su Amazon per lo stratosferico mid-range Motorola moto g84 5G

Il device a marchio Motorola non ha assolutamente nulla che ti farà rimpiangere i top di gamma più blasonati. Partendo dal display, infatti, il moto g84 5G è pronto a stupirti con un bellissimo pannello pOLED da 6.55 pollici super smooth a 120Hz ad altissima risoluzione; sotto il cofano, inoltre, si annida un potente processore octa-core, un velocissimo modem 5G, un modulo NFC, Android 13 e anche il supporto al dual SIM.

Venduto con una comoda e pratica cover protettiva inclusa nel prezzo, il mediogamma è pronto a sorprenderti con un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Quest’oggi non devi fare altro che prendere al volo l’eccellente mediogamma di Motorola proposto al prezzo più conveniente possibile; fatti furbo e mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.