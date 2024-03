Passa a Galaxy AI: voucher da 100€ e fino a 400€ di supervalutazione da MediaWorld

Galaxy AI, l’intelligenza artificiale generativa di Samsung, è ora disponibile anche in Italia sugli smartphone Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, nonché sui tablet Galaxy S9 Tab, smettendo quindi di essere un’esclusiva della famiglia dei nuovi S24.

Se si vuole passare all’esperienza rivoluzionaria di Galaxy AI, segnaliamo la nuova promozione disponibile su MediaWorld: compilando il form presente su questa pagina si ottengono 100 euro di voucher per l’acquista di un Galaxy S24, S23, S23 FE, Z Flip 5, Z Fold 5 e Tab S9 Serie. In più è possibile ottenere fino a 400 euro di supervalutazione con il proprio usato. Per conoscere la valutazione del dispositivo, occorre usare il tool SChange disponibile a questa pagina.

I vantaggi di Galaxy AI

L’introduzione di Galaxy AI promette di cambiare il modo di usare numerose applicazioni. Una delle funzionalità più rivoluzionarie è “traduzione live”, che consente di tradurre una telefonata in tempo reale. Durante la chiamata, l’utente ha inoltre la possibilità di visualizzare sullo schermo del telefono il testo dell’interlocutore (se straniero, il testo viene tradotto in automatico).

Un altro strumento molto utile introdotto con Galaxy AI è la modifica generativa delle foto. D’ora in avanti, gli utenti potranno rimuovere gli oggetti, rimpicciolirli e modificare lo sfondo andando a ottenere un risultato finale sorprendente.

Puoi passare a Galaxy AI approfittando della nuova promozione lanciata da MediaWorld. L’offerta prevede un voucher da 100 euro e fino a 400 euro di supervalutazione del proprio smartphone usato. Segnaliamo infine che il voucher è riscattabile entro e non oltre il prossimo 3 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.