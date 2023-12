PC Windows al sicuro: ecco perché conviene affidarsi a IObit

IObit Malware Fighter 11 PRO è il nuovo sistema che consente di massimizzare la sicurezza del proprio PC Windows. Il servizio, infatti, è in grado di garantire una protezione multi-livello per neutralizzare tutte le possibili minacce informatiche che si possono incontrare online.

La proposta di IObit integra il motore antivirus di Bitdefender a cui affianca il sistema di Protezione Intelligente, che analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli con maggiore velocità, prima ancora che il sistema possa essere danneggiato.

Da notare, inoltre, che IObit Malware Fighter 11 PRO integra anche un sistema di Difesa Ransomware Rafforzata, con un motore dedicato all’identificazione e al blocco di questa pericolosa minaccia.

per attivare IObit Malware Fighter 11 PRO basta collegarsi al sito di IObit. L’offerta in corso taglia il prezzo del servizio a 21,99 euro per un anno, con possibilità di proteggere fino a 3 computer in contemporanea. Il sistema di IOBit è utilizzabile su PC Windows (a partire da XP e fino a Windows 11).

Protezione 3 in 1 con IObit Malware Fighter 11 PRO per il PC Windows

Scegliere di affidarsi a IObit Malware Fighter 11 PRO significa poter contare su un sistema in grado di garantire una protezione su più livelli per il proprio computer, abbinando il motore antivirus di Bitdefender, il sistema di Protezione Intelligente e il sistema di Difesa Ransomware Rafforzata.

In questo modo, il tool di IObit consente di ottenere una protezione ben superiore alla media, massimizzando la difesa contro le minacce del web, grazie a un rilevamento in tempo reale e alla possibilità di neutralizzare il software malevolo prima che questo danneggi il proprio sistema.

Anche il costo è vantaggioso: IObit Malware Fighter 11 PRO comporta una spesa di 21,99 euro per un anno e consente l’attivazione del servizio su tre computer Windows in contemporanea. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale.

