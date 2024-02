Penna USB per Smartphone e PC: 128 GB in super SCONTO!

Quante volte capita la necessità di dover trasferire un file dal proprio computer allo smartphone? Eccola penna USB per smartphone e PC che semplificherà al massimo questa operazione. È un prodotto Lexar da ben 128 GB, ha porta USB-C e USB-A e costa pochissimo! Oggi poi costa ancora meno: solo 18,72€ grazie al ribasso Amazon del 5%! Approfittane subito e non te ne pentirai!

La penna USB per smartphone e pc che ti cambierà il lavoro

Sempre più spesso, soprattutto per chi ha necessità di essere sempre connessi, si devono trasferire file dallo smartphone al PC e viceversa. Per farlo, ovviamente, è possibile affidarsi ai vari servizi cloud o, in alcuni casi, ai sistemi proprietari messi a disposizione dai produttori dei vari prodotti.

In alcuni casi però, risulterebbe molto più semplice trasportare file fisicamente con un accessorio esterno. Quale? Una penna USB per smartphone e PC! La proposta di Lexar unisce le porte USB-A che tipicamente si utilizzano con moltissimi computer anche attuali alla porta USB-C. Il risultato è una penna USB con ben due connettori in grado di collegarsi senza problema a tutti i device attualmente in commercio.

Grazie a questa doppia anima, l’utente sarà facilitato nel trasferimento e nello storage dei file: in qualsiasi caso basterà collegare la penna al proprio device per utilizzarla senza problemi.

A bordo troviamo una memoria da 128 GB e la connettività USB 3.2: questo garantisce una velocità di trasferimento file che arriva fino a ben 100 MB/s.

La penna è realizzata in alluminio e ha un piccolo corpo rotante che protegge la porta USB-C quando non utilizzata. Come moltissimi prodotti di questo genere, può essere attaccata al portachiavi grazie alla piccola asola a bordo.

La penna USB per Smartphone e PC è in super sconto Amazon! Il prezzo? Solo 18,72€ grazie al ribasso Amazon del 5%. Non aspettare: acquistala subito e migliora la tua produttività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.