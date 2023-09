Per eliminare i tuoi dati personali online c'è Incogni (oggi a metà prezzo)

Rimuovere i propri dati personali dal web il più delle volte si rivela una vera e propria odissea. Se da una parte capita sempre più spesso ritrovarsi il proprio numero di telefono, l’email e l’indirizzo di casa sul web, dall’altra parte rimuoverli da Google o da qualsiasi altro motore di ricerca non è così semplice, anzi. Dopotutto chi ha il tempo e la voglia di contattare uno a uno i data broker – ossia le aziende deputate alla gestione dei nostri dati online) per chiedere la rimozione delle proprie informazioni?

Esiste però una soluzione, che giorno dopo giorno si sta facendo largo anche in Italia: stiamo parlando di Incogni, un tool che consente di semplificare la procedura andando ad automatizzare l’intero iter necessario per cancellare tutti i propri dati personali. Oggi puoi usufruire del servizio pagandolo la metà: soli 6,49 euro al mese per 1 anno, per effetto dello sconto del 50% rispetto all’abbonamento mensile.

Elimina i tuoi dati personali online con Incogni (sconto del 50%)

Una volta che hai attivato Incogni, il tool provvederà a inviare in automatico una richiesta di rimozione dei tuoi dati personali sul web ai data broker. Sfruttando questo servizio, hai la certezza che tutti i tuoi dati sensibili presenti in rete vengano rimossi nel più breve tempo possibile, grazie a una procedura automatizzata che per noi sarebbe impossibile eseguire da soli.

Hai inoltre a disposizione una dashboard attraverso la quale puoi controllare lo stato d’avanzamento della pratica, in modo da rimanere sempre aggiornato sulla situazione. Hai la possibilità di collegarti quando vuoi e da qualunque posizione.

Affidati al tool professionale Incogni per avere la certezza che i tuoi dati personali online siano rimossi completamente dal web. Se lo attivi oggi, benefici di uno sconto del 50% e paghi soli 6,49 euro al mese per 1 anno.

