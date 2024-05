Per i dirigenti di Microsoft, su crypto e AI siamo solo all’inizio del percorso

Un dirigente di Microsoft ha affermato che l’interconnettività tra le tecnologie relative al mondo crypto e l’intelligenza artificiale è solo all’inizio del percorso. Yorke Rhodes, direttore per la trasformazione digitale presso Microsoft, ha recentemente discusso del potenziale che questi settori hanno in combinazione tra loro.

Intervenendo alla Cornell Blockchain Conference di New York, Rhodes ha osservato che blockchain e intelligenza artificiale hanno la capacità di intersecarsi. Nello specifico, Rhodes ha identificato il potenziale per “creare agenti in grado di riunire il potere di entrambi”.

Microsoft ha abbracciato da tempo il settore dell’intelligenza artificiale attraverso le sue connessioni di alto profilo con OpenAI e ChatGPT.

Microsoft crede in un futuro in cui criptovalute e intelligenza artificiale lavorino insieme

Il settore tecnologico è uno dei più rapidi del pianeta. Ciò che una volta era all’avanguardia e rivoluzionario, potrebbe diventare obsoleto nel giro di pochi anni, a seconda dei progressi futuri. Nel corso dell’ultimo anno, l’intelligenza artificiale generativa ha dimostrato di essere una delle aree di progresso più popolari per il settore tecnologico.

La sua ascesa fulminea ha superato per molti l’ottimismo che circonda le criptovalute. Tuttavia, il danno sta nel considerare queste strade come aree concorrenti, anziché collaborative. Per un dirigente di Microsoft, le strade cooperative tra criptovalute e intelligenza artificiale sono solo la superficie.

Intervenendo al panel “Crypto X AI”, Rhodes ha affermato: “Penso che con il progresso di queste due tecnologie, sarà possibile creare agenti che uniscano la potenza di entrambe.”

Successivamente, a Rhodes è stato chiesto se Microsoft avrebbe mai creato una propria blockchain. “C’è già un’enorme quantità di cose interessanti in corso” nello spazio delle risorse digitali, ha detto. “Perché dovremmo provare a ricreare qualcosa che [già] prevede così tanti investimenti?”

Rhodes ha inoltre assicurato che l’interesse di Microsft risiede nello sviluppo e nell’ottimizzazione delle tecnologie attuali. Ha osservato che la società probabilmente si concentrerà sulle opzioni blockchain di livello 2. Nello specifico, ha osservato che l’azienda probabilmente non opererebbe mai su una blockchain L1.

Le dichiarazioni di Rhodes rafforzano quella che potrebbe essere una connessione fiorente tra i due settori. Esistono già percorsi di cooperazione con le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale che raggiungono il mercato. Ciò potrebbe continuare, con aziende come Microsoft pronte ad aprire la strada.