Philips Airfryer 5000 Serie XL a prezzo STRACCIATO!

La Philips Airfryer 5000 Serie XL, ora offerta su Amazon con uno sconto del 13% a 154,99€, è la soluzione perfetta per le famiglie che desiderano godere dei piaceri della frittura senza grassi e olio tipici della cucina tradizionale. Questo fantastico oggetto da cucina si distingue per la sua capacità di trasformare il modo in cui pensiamo alla cottura casalinga, coniugando salute e gusto in un solo dispositivo.

La friggitrice ad aria per tutta la famiglia

Con un ampio recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg, l’Airfryer XL è in grado di cucinare fino a 5 porzioni, rendendolo il compagno ideale per le famiglie numerose o per chi ama ospitare a casa amici e parenti. Il display touch e i 7 programmi di cottura preimpostati semplificano la preparazione dei pasti, rendendo questo elettrodomestico un vero alleato nella cucina di tutti i giorni.

Con la possibilità di ridurre il contenuto di grassi fino al 90%, l’Airfryer XL di Philips promette piatti deliziosi ma leggeri, grazie alla tecnologia Rapid Air che frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda, mantenendo i cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno. Questa innovativa tecnologia sfrutta un esclusivo design a “stella marina” per ottimizzare la circolazione dell’aria calda, garantendo risultati sempre perfetti.

Attraverso l’app NutriU, disponibile per il download su smartphone, gli utenti possono accedere a un vasto ricettario con ricette sane e personalizzabili secondo i propri gusti. Cucinando fino al 50% più velocemente e risparmiando fino al 70% di energia rispetto a un forno convenzionale, questa friggitrice ad aria è una scelta intelligente.

L’offerta di Amazon per la Philips Airfryer 5000 Serie XL a 154,99€, grazie al ribasso del 13%, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un elettrodomestico che unisca comodità, salute e risparmio. È il momento di rivoluzionare il modo in cui cucinate, abbracciando uno stile di vita più sano senza rinunciare al gusto.

