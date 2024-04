Smart TV 4K 43"Philips: SCONTO PAZZO su Amazon a meno di 360€

Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti con la smart TV Philips Ambilight. Questo gioiello da 43″ ti offre immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione 4K UHD e alla tecnologia HDR10+. E oggi, puoi portarla a casa ad un prezzo eccezionale: solo 359€ invece di 499€, con un incredibile sconto del 28%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema.

Philips Ambilight Smart TV 4K, specifiche tecniche

La Philips Ambilight PUS8118 è ricca di specifiche tecniche all’avanguardia che la rendono una scelta top per ogni appassionato di home cinema:

Dimensioni schermo 108 cm (43″) Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160) Tecnologia HDR HDR10+ Processore P5 Perfect Picture Sistema operativo SAPHI Smart TV Audio Dolby Atmos, Altoparlanti 20W Connettività Wi-Fi, Bluetooth, 4 HDMI, 2 USB Compatibilità Assistente Google, Alexa

L’esclusiva tecnologia Ambilight di Philips proietta un alone di luce sulle pareti intorno alla TV, sincronizzandosi con le immagini e ampliando l’esperienza visiva oltre lo schermo. Il potente processore P5 Perfect Picture ottimizza colori, contrasto e movimento per offrirti una qualità delle immagini sempre perfetta. E con Dolby Atmos e gli altoparlanti da 20W, godrai di un suono avvolgente e coinvolgente per un’esperienza ancora più immersiva.

Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato! Porta a casa la tua Philips Ambilight PUS8118 a soli 359€ con un incredibile sconto del 28%. Clicca sul link, aggiungi il prodotto al carrello e completa l’acquisto!

Trasforma il tuo salotto in un cinema con la smart TV 4K che rivoluzionerà il tuo modo di guardare film e serie TV. Approfittane subito, prima che l’offerta termini!

