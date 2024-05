PHILIPS Evnia 32M2C5500W, curvo è bello e super scontato col MINIMO STORICO Amazon!

Tutti conosciamo la grande tradizione del marchio Philips. Un pedigree di tutto rispetto nei piccoli elettrodomestici, e che con le TV Ambilight ha saputo tenere ilk passo dei grandi produttori orientali. PHILIPS è anche capace di produrre ottimi monitor gaming, come questo Evnia 32M2C5500W che ha tutte le specifiche giuste per soddisfare i giocatori più esigenti e appassionati. Oggi Amazon lo propone con uno sconto esagerato, che lo porta al MINIMO STORICO: MENO 45%, col prezzo di listino quasi dimezzato quindi: da 549 euro oggi PHILIP Evnia 32M2C5500W costa 299,99 euro! Un risparmio netto di 249 euro!

Gaming esagerato

Philips Evnia 32M2C5500W è innanzitutto un monitor curvo da ben 32 pollici con risoluzione Quad HD 1440p, bello grande e super immersivo quindi.

Il primo punto di forza di questo monitor è la sua frequenza di aggiornamento di 240Hz, abbinata poi ad un tempo di risposta incredibilmente veloce di soli 0,5 ms! Velocità e fluidità esagerate quindi, Philips Evnia 32M2C5500W è un monitor quindi perfetto per tutti coloro che cercano il massimo delle prestazioni in ambito esport, com zero latenza e zero lag. In tal senso la modalità Low Input Lag e il supporto al AMD FreeSync Premium Pro sono la ciliegina sulla torta delle prestazioni velocistiche super Premium di questo monitor.

Ma non è solo la velocità da Formula 1 la caratteristica vincente di Philips Evnia 32M2C5500W. Il monitor supporta lo standard HDR400, offrendo un contrasto elevato e una gamma di colori più ampia, con neri profondi e colori vivaci e brillanti grazie all’attenuazione luminosa localizzata e alla luminosità massima fino a 400 nits.

La connettività ai massimi livelli, include due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un hub USB con quattro porte USB 3.0 per collegare periferiche e ricaricare dispositivi mobili.

Philips Evnia 32M2C5500W: MINIMO STORICO! MENO 45%, col prezzo di listino quasi dimezzato! Da 549 euro a 299,99 euro!

Un risparmio netto di 249 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.