Philips NeoPix 520, il proiettore compatto per il cinema in casa o all'aperto MENO 93 euro!

Philips NeoPix 520 è un proiettore compatto, silenzioso, capace di sparare 100 pollici con un risoluzione True Full HD a 1080p. Perfetto quindi non solo per le serate cinema in casa, ma con la bella stagione, un bel cinema all’aperto in giardino è proprio quello che ci vuole. On line è pieno di prodotti di questa fascia, tante le offerte, difficile orientarsi. Il nostro consiglio è quello di affidarsi ad un’azienda solida e rinomata come Philips, ben presente anche a livello post vendita. E il prezzo? Esagerato? Assolutamente no! Col clamoroso MENO 24% Amazon lo andremo a pagare 31o euro invece che 407 euro! Un’offerta eccezionale quindi, un taglio di prezzo di ben 97 euro! Occasione unica assolutamente da non perdere!

Il cinema in casa senza spendere una fortuna

Philips NeoPix 520 ha una dotazione tecnologica e caratteristiche avanzate di tutto rispetto per la sua fascia di prezzo. Innanzitutto dispone di un alto valore di luminosità, ben 700 lumen, questo significa che si potrà utilizzare con grande soddisfazione anche di giorno, non solo in speciali serate cinema. Cosa davvero non scontata questa.

La lampada LED è di grande durata, la cifra è da capogiro, circa 30.000 ore! Ipotizzando un utilizzo medio di 4 ore la giorno, il proiettore è in grado di funzionare per circa 20 anni! Inoltre, il consumo di energia è molto più basso di quello richiesto da proiettori che funzionano con lampade normali.

La connettività è un altro punto di forza di Philips NeoPix 520: USB, 2 porte HDMI, una porta USB-A e USB-C e un jack da 3,5 mm per collegare altoparlanti esterni. E poi c’è il Wi-Fi, e il Bluetooth, cosa questa molto utile se si volessero collegare casse esterne, volendo ampliare l’ottimo 2.1 presente all’interno del proiettore.

Philips NeoPix 520 è un proiettore tutto fare di grande qualità e ricco di funzionalità (usa Android TV) e dal prezzo accessibile.

