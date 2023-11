Con questa PIASTRA per 8 persone in OFFERTA organizzerai straordinari barbecue!

La piastra Cecotec Cheese&Grill 8200 è un prodotto straordinario, che offre la possibilità di realizzare svariate pietanze per 8 persone, con la possibilità di separarle tra di loro. Grazie allo sconto del 26%, la pagherai solo 36,90 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri la piastra Cheese&Grill 8200 Raclette

Questa piastra Cecotec Cheese&Grill 8200 è ad alta potenza: i suoi 1400 W la rendono ideale per grigliare e cuocere ogni tipo di cibo. Fonde il formaggio in poco tempo e cuoce una grande varietà di alimenti contemporaneamente. Perfetta per riunirsi con la famiglia e gli amici e gustare un pasto creativo con i tuoi ingredienti preferiti. Termostato regolabile che consente di regolare la temperatura per ottenere il punto di cottura perfetto in ogni preparazione. Due piastre, una in alluminio fuso con rivestimento antiaderente e l’altra in pietra naturale.

Cucina in modo sano senza grassi e senza che gli alimenti si attacchino. Superficie mista grill-plancha per cucinare dalla carne e verdure, frutti di mare e pesce, offrendo un’esperienza culinaria completa. Ampia superficie composta da una piastra reversibile in alluminio fuso da 20 x 22 cm e una in pietra naturale da 20 x 22 cm, dove potrai preparare una varietà infinita di cibi, e la cosa migliore, tutto contemporaneamente. Includono 8 padelle individuali antiaderenti per cuocere e fondere il formaggio, fare uova fritte e anche dessert, oltre a 8 spatole di legno. Entrambe le piastra e padelle sono adatte alla lavastoviglie, garantendo così una pulizia facile e veloce.

