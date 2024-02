Pixel 8: ora anche nell'edizione limitata verde menta in esclusiva su Google Store

Su Google Store ha debuttato il nuovo Pixel 8 nell’edizione limitata verde menta, allo stesso prezzo delle colorazioni già disponibili (grigio verde, nero ossidiana e rosa), vale a dire 799 euro per la versione da 128 GB di memoria interna. In questa colorazione è disponibile soltanto su Google Store.

Inoltre, acquistandolo entro il 15 febbraio si riceve uno sconto di 9 euro sull’acquisto di una cover per Google Pixel 8. Inclusi nella confezione di vendita un adattatore per il trasferimento rapido e un cavo di ricarica.

Google Pixel 8 verde menta in vendita in esclusiva su Google Store

Nessuna colorazione tra quelle disponibili riesce a raggiungere la sua bellezza iconica, tanto che il nuovo Pixel 8 verde menta è già un best seller tra generazioni molto diverse tra loro: piace ai giovanissimi, vero, ma piace anche a chi ha già passato i trent’anni da un po’.

La nuova colorazione non va poi ad inficiare in alcun modo sulle altre caratteristiche che hanno reso il nuovo Pixel di Google il miglior smartphone Android del 2023 (e tutt’ora del 2024, in attesa dei nuovi Pixel). Questo significa che la fotocamera rimane il fiore all’occhiello assoluto del top di gamma compatto di casa Google, come ormai avviene da diversi anni a questa parte.

Insieme al comparto multimediale, i nuovi Pixel si distinguono da tutti gli altri smartphone per i 7 anni di aggiornamenti software, con il medesimo supporto per le patch di sicurezza.

Cogli al volo la possibilità di acquistare in esclusiva su Google Store il Pixel 8 verde menta a 799 euro. Inoltre, fino al 15 febbraio puoi ottenere 9 euro di sconto sull’acquisto della cover originale, sempre e solo sullo store ufficiale di Google.

