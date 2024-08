Pixel Watch 3 svelato il prezzo ed è salato!

Pixel Watch 3 sarà uno dei protagonisti del prossimo evento Made by Google del 13 agosto. Un paio di giorni fa abbiamo scoperto che il nuovo smartwatch della casa di Cupertino avrà caratteristiche e specifiche da vero top di gamma, di conseguenza il prezzo potrebbe ricevere un boost verso l’alto. E pare che così sarà, dando fiducia all’ennesima voce di corridoio sfuggita a qualche gola profonda di Mountain View e prontamente riportata dai ragazzi di Android Headlines. Si parte da 349 dollari per salire a sfiorare i 500 dollari.

Nel dettaglio il modello più piccolo, quello da 41mm, costerà 349 dollari per la versione WiFi e 449 dollari per quella LTE. Il prezzo della versione WiFi è uguale al precedente modello, mentre quella LTE costa 50 dollari in più. Per Pixel Watch 3 XL (45mm) bisogna sborsare decisamente di più: 399 dollari per il modello WiFi e 499 dollari per quello LTE. Un prezzo davvero elevato soprattutto se paragonato ai nuovi Samsung Galaxy Watch 7 che partono da 299 dollari, ovvero 319 euro.

Il prezzo più elevato è molto realisticamente dato dalle specifiche tecniche di alto livello, a partire dal nuovo Actua Display, ben più definito e soprattutto più luminoso di quello presente in Pixel Watch 2 e dalle presenza di nuove funzioni avanzate.

Attendiamo quindi conferma di questo nuovo rumor il prossimo 13 agosto. Noi seguiremo con grande attenzione l’evento e vi riporteremo in tempo reale tutto sui nuovi dispositivi della linea Pixel.