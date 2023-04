PlayStation 5 Digital Edition, la proposta ASSURDA arriva da eBay: appena 479€

La mitica PlayStation 5 in edizione digitale, ovverosia quella senza lettore per supporti disco, è disponibile su eBay al costo totale di 479 euro. Quindi se sei interessato a questa super console fai in fretta ad accaparrarti la tua copia, e con le spedizioni gratuite. PlayStation 5 Digital Edition, lo ricordiamo, come vedremo tra qualche riga è più sottile rispetto alla versione standard e pesa circa 600 grammi in meno, ma per il resto offre uguali prestazioni a quella dotata di lettore a disco.

PlayStation 5 Digital Edition, ultimi pezzi su eBay

Come suggerisce il nome, l’edizione Digital è la controparte all-digital di quella top di gamma, rispetto alla quale è fisicamente più sottile – 92 mm contro 104 mm – e meno pesante. Ma la differenza principale risiede nel fatto che è priva di supporto ottico. Quindi, non essendo dotata di un lettore Blu-ray 4K Ultra HD, potrà usare soltanto i contenuti digitali, e non utilizzare la versione fisica dei videogiochi né, ovviamente, riprodurre film su supporto fisico.

Per il resto le due console sono uguali sia in termini hardware che di prestazioni. PlayStation 5 supporta l’output 8K per riprodurre i giochi su display con risoluzione 4320p, e funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware, tecnologia di rendering capace di offrire un’illuminazione realistica simulando il comportamento della luce, e il Machine Learning tramite DirectML.

Il risultato sono videogame dalla grafica sempre più sofisticata con livelli di dettaglio quasi fotorealistici, e intelligenze artificiali estremamente evolute in grado di migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, alzando il livello di sfida. PlayStation 5 digital edition al costo totale di 479 euro torna a disposizione su eBay, ma solo per poco. Affrettati! Le spedizioni sono gratis.

