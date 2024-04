PlayStation 5 Standard (slim): su Amazon la paghi solo 456€, spedizione comprese

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente speciale; se stavi aspettando il momento perfetto per acquistare la console next-gen di Sony, la PlayStation 5, sappi che oggi è il tuo giorno fortunato. Il modello Slim con lettore Blu-Ray al seguito, costa solo 456,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto folle del 17% sul valore di listino. Ti ricordiamo che ti permetterà di beneficiare di videogame con una grafica super realistica, quasi mozzafiato (ma ovviamente ti servirà una TV 4K o 8K compatibile). Il parco di giochi a tua disposizione è vasto e completo. Cosa aspetti? Comprala adesso prima che termini la promozione esclusiva o prima che finiscano le scorte dedicate.

PlayStation 5: ecco perché comprarla

Sotto la scocca, la PlayStation 5 è alimentata da una potente CPU che, in abbinata ad una GPU super performante, è in grado di offrire prestazioni di gioco incredibili. Grazie alla sua architettura all’avanguardia, può gestire videogame ad altissima risoluzione (anche in 8K, addirittura), con frame rate elevati e effetti grafici avanzati senza problemi. Pensiamo ai capolavori come Spider-Man 2, Assassin’s Creed: Mirage e molti altri ancora. Potrai godere di immagini nitide, dettagliate e realistiche che ti faranno sentire al centro dell’azione; menzione particolare per l’audio 3D che ti avvolgerà completamente, immergendoti nel suono di ogni ambiente di gioco. E poi, con il controller DualSense incluso, l’esperienza complessiva sarà innovativa e coinvolgente. Sentirai un feedback tattile direttamente nelle tue mani grazie ai grilletti adattivi e ai sensori abilitati al tocco.

Non solo next-gen, tuttavia; grazie alla retrocompatibilità, potrai rispolverare le vecchie glorie del passato ampliando così ulteriormente la libreria di capolavori a tua dispozione. Con uno sconto del 17% sul prezzo di listino, la PlayStation 5 (slim) Standard è ora disponibile a soli 456,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.