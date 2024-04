POCO F5 12/256GB non è mai stato così CONVENIENTE su eBay: oggi a 265€

Il coupon di eBay “XIAOMIDAYS24” è a tua completa disposizione per darti la possibilità di acquistare l’eccellente mid-range POCO F5 a un prezzo eccezionale. Infatti, inserendo nell’apposito box il sopracitato codice coupon, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo alla cifra di appena 265€.

Nonostante costi effettivamente molto poco, lo smartphone Android a marchio POCO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista.

POCO F5 è in caduta libera su eBay a un prezzo davvero molto conveniente

POCO F5 monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz per guardare video fluidissimi e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core Snapdragon 7+ Gen2 è affiancato da ben 12GB di RAM ideali per avviare in un istante tutte le app (anche le più pesanti come i giochi mobile).

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, POCO F5 è uno smartphone ideale anche per ascoltare la musica a tutto volume; troviamo, infatti, due speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos e bassi ultra potenti. Come se non bastasse, sul retro è presente un modulo fotografico triplo con sensore principale da ben 64MP con OIS.

Se fai in fretta e inserisci il codice coupon “XIAOMIDAYS24” sulla pagina di acquisto di eBay, lo smartphone del colosso cinese può essere tuo a un prezzo davvero ridicolo, addirittura con la consegna rapida inclusa.

