POCO F5 Pro in super offerta a 449,90€ sul Mi Store (+ COUPON in pagina)

Nuovo appuntamento con le offerte del giorno del Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi. Fino alla mezzanotte di oggi il nuovo POCO F5 Pro, nella versione 12+256GB, è in vendita a 449,90 euro anziché 629,90 euro, con la possibilità di abbassare ulteriormente il prezzo grazie il coupon omaggio di 20 euro disponibile per i nuovi utenti dello store. Inoltre è possibile acquistarlo in 12 o 24 rate mensili a tasso zero, con tanto di spedizione gratuita.

Processore da top di gamma, bellissimo display AMOLED e fotocamera da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine sono i principali punti di forza del nuovo F5 Pro di POCO, che fa delle prestazioni la sua caratteristica chiave.

POCO F5 Pro in offerta al prezzo più basso sul Mi Store

Il fiore all’occhiello di F5 Pro è lo Snapdragon 8+ Gen 1, con processo TSMC a 4 nm per prestazioni sempre ottimali, affidabili e con un consumo minore della batteria. Oltre alla velocità, la parola chiave è anche efficienza, come dimostra il nuovo sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0, che migliora fino al 15% l’efficienza di conduttività termica.

Un passo in avanti importante anche dal punto di vista del comparto camere. La fotocamera principale monta un sensore da 64MP, con pixel grandi da 1,4 μm e una dimensione del sensore pari a 1/2″. Ci sono poi anche una ultra-grandangolare da 8MP (campo visivo fino a 120 gradi) e una macro da 2MP.

Segnaliamo anche l’ottimo display AMOLED WQHD+ (3200 x 1440 pixel), 526 PPI, con una luminosità di picco fino a 1.400 nit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Approfitta ora dell’offerta del giorno di Xiaomi per acquistare il POCO F5 Pro a soli 449,90 euro, con la possibilità di ottenere un coupon omaggio del valore di 20 euro per abbassare ulteriormente il prezzo finale.

