POCO M4 Pro 5G, a 146€ è IMPERDIBILE: sconto Amazon pazzesco

Su Amazon, solo per poche ore, c’è l’eccellente POCO M4 Pro 5G colore giallo, taglio 4GB-64GB, scontato che puoi acquistare con appena 146€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo è uno smartphone di media gamma dedicato all’entertainment pensato per i giovani. Monta un processore MediaTek Dimensity 810, e vanta un display da 6,6” a 90Hz con DynamicSwitch. Un gioiellino da non lasciarsi scappare.

POCO M4 Pro 5G : che sconto!

Con un display FHD da 90Hz e 6.6″, POCO M4 Pro 5G offre una un’esperienza fluida ed estremamente veloce. Questo display offre una frequenza di aggiornamento variabile adatta per una varietà di applicazioni diverse. Realizzato con materiali LCD di punta, offre un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento touch di 240 Hz. Sotto la colorata scocca, come accennato prima, batte il cuore del processore MediaTek Dimensity 810, che è stato realizzato mediante un innovativo processo a 6 nm. È dotato di una CPU octa-core con una velocità di clock fino a 2,4 GHz e una potente GPU ARM Mali-G57. La configurazione aggiornata offre miglioramenti sostanziali nelle prestazioni.

La Reading Mode 3.0 aggiornata con la modalità paper texture riduce l’affaticamento degli occhi, mentre il nuovo doppio sensore ambientale sia frontale che posteriore, assicura un riconoscimento della illuminazione a 360°, permettendo una regolazione dell’illuminazione più naturale. Lo smartphone ospita anche un sistema di fotocamere a tutto tondo. Fotocamera principale da 50 MP e fotocamera ultra grandangolare da 8 MP. Con la fotocamera ultra grandangolare a 119°, ogni foto è un capolavoro. A completare un quadro davvero senza sbavature di sorta, un design moderno e sottile, con un dettaglio unico che lo rendono davvero elegante.

POCO M4 Pro 5G presenta infatti lo stesso design classico POCO che i fan conoscono e amano, con tre bellissimi colori tra cui scegliere. È così maneggevole che non vorrai mai posarlo giù. Ma risulta essere ancora più elegante grazie al 91% di schermo rispetto al corpo che garantisce un’esperienza immersiva e una sensazione di puro godimento di ogni contenuto di entertainment. E poi la batteria: dal mattino alla sera, per qualunque attività, non ti abbandonerà per ore e ore. Questo device è anche il primo della serie M di POCO ad avere la tecnologia di ricarica veloce 33W Pro, che permette di passare da 0 a 100% in circa un’ora. Vai su Amazon e fallo tuo a 146€, con un bel risparmio. Ma sbrigati, perché l’offerta scade tra poche ore.

