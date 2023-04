POCO X5 5G poco prezzo tanta qualità: prendilo subito su Amazon

Il POCO X5 5G è uno smartphone dal design moderno e accattivante e poco costoso, in grado di offrire prestazioni di livello superiore, Premium potremmo dire senza paura di smentita. Grazie all’ottima offerta Amazon, che ci sconta il telefono di ben 50 euro, possiamo portarcelo a casa per una cifra da entry level vera e propria, solo che in questo caso POCO X5 5G è a conti fatti un BEST BUY per eccellenza, un ammazza grandi che non ha paura di confrontarsi con i pezzi grossi (e costosi) coreani, americani o cinesi. Offerta da non perdere quindi, sapete quindi bene cosa fare!

POCO X5 5G: best Buy assoluto!

Il POCO X5 5G rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo in grado di supportare l’utilizzo di varie applicazioni simultaneamente, senza risentire di rallentamenti. Il display è da 6,67 pollici e ha una risoluzione FullHD+ con un aspect ratio di 20:9. La tecnologia IPS LCD utilizzata per il display assicura una buona luminosità e contrasto.

POCO X5 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G, decisamente veloce per eseguire qualsiasi applicazione o gioco. Il taglio di memoria disponibile è di 8 GB di RAM e troviamo ben 256 GB di spazio di archiviazione. Cosa questa non proprio usuale, nemmeno negli smartphone di fascia alta.

La batteria è da 5.160 mAh, bella grossa quindi, ed è supportata dalla tecnologia di ricarica rapida a 33W, che consente di avere il telefono completamente carico in circa 65 minuti.

Il comparto fotografico del POCO X5 5G offre quattro fotocamere posteriori: quella principale da 48 MP, una ultra grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP ed è posizionata all’interno di un foro nel display.

POCO X5 5G rappresenta quindi una scelta ottimale per chi cerca uno smartphone performante, con un display di alta qualità e dotato delle più recenti tecnologie, il tutto a un prezzo contenuto, 299 euro. Grazie anche e soprattutto ad un bel taglio di prezzo di 50 euro.

