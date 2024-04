POCO X6 Pro oggi al PREZZO REGALATO: usa questo COUPON SEGRETO

Saper cogliere sempre le giuste promozioni dà modo molte volte di avere a casa i migliori dispositivi a prezzi bassi come non mai. Se sei attento a tutto questo, allora c’è la nuova offerta di eBay che sembra pensata apposta per te. Solo oggi, puoi comprare il POCO X6 Pro a soli 405,16 euro. In che modo? Devi inserire il coupon segreto PIT10PERTE2024 al momento del pagamento e hai fatto. Non lo sa praticamente nessuno, ma così vedrai che la cifra finale da pagare calerà a picco. Sfrutta subito questo trucchetto e godi del risparmio migliore di tutti.

Codice coupon: PIT10PERTE2024

POCO X6 Pro: usalo a tutta velocità con la sua scheda tecnica super

Il POCO X6 Pro è senza dubbio tra i migliori smartphone di fascia media. Considerando che alcuni elementi della sua scheda tecnica nulla hanno da invidiare ai top di gamma che costano migliaia di euro. Partiamo proprio dal display, un AMOLED Flow da 6,67″ con CrystalRes 1,5K che saprà fornirti immagini mai così nitide e belle da vedere. Il tutto viene supportato e portato ad un livello maggiore grazie al processore Dimensity 8300-Ultra. A cui si aggiungono 12 GB di RAM e 512 GB di storage, di modo da non farti mancare mai nulla.

Per ciò che riguarda il comparto fotografico, dalla tua hai un triplo sensore così composto: 64 MP + 8 MP + 2 MP. E poi la batteria, da 5000 mAh con supporto alla ricarica turbo da 67W che è studiata per poter fornire il massimo dell’autonomia durante l’arco della giornata senza problemi. Chiude il tutto il modulo 5G incluso, così che tu possa navigare sempre al massimo della velocità di connessione disponibile sempre e ovunque.

Inserisci ora il codice segreto e fallo tuo col super sconto, è uno smartphone che ti lascerà senza parole.

