Portafoglio MagSafe in pelle per iPhone, prezzo RIDICOLO su Amazon

I nuovi iPhone 12 ed iPhone 12 Pro hanno piena compatibilità con il sistema MagSafe. Si tratta di un magnete, alloggiato sul posteriore del device, che ti permette di collegare una serie di accessori, sia per la ricarica che per la personalizzazione. Tra questi accessori originali, ad esempio, ci sono portafogli in pelle come questo in offerta a 55€ su Amazon, dunque col 22% di sconto sul prezzo ufficiale di listino. Il tutto con le spedizioni veloci e sicure garantite dai servizi Prime.

Apple MagSafe, combinazione vincente

Progettato per essere comodo ma allo stesso tempo elegante, il nuovo portafoglio MagSafe in pelle per iPhone è l’ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. E ora è compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, puoi ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta.

È realizzato in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, ben realizzata nei minimi dettagli, con delle cuciture e rifiniture curatissime. Disponibile con moltissime combinazioni di colore, per avere un device dall’aspetto sempre diverso, noi vi segnaliamo questo color Nespola. Si aggancia in un attimo al retro del tuo iPhone grazie ai potenti magneti integrati. Puoi sovrapporlo anche a una custodia MagSafe scegliendo l’abbinamento di colore che preferisci. Contiene fino a tre carte, che non rischiano di smagnetizzarsi perché il portafoglio è schermato.

Al suo interno ci possono inoltre stare almeno tre carte, come ad esempio il Bancomat, la carta d’identità e la tessera sanitaria, non ho provato se ce ne possano andare quattro dal momento che non ho bisogno di una in più. Personalizza il tuo iPhone con questo utilissimo oltre che bellissimo portafogli in pelle, che trovi in offerta a 55€ su Amazon col 15% di sconto sul prezzo ufficiale di listino. Il tutto con le spedizioni veloci e sicure garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.