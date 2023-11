POTENTISSIMO ed ECONOMICISSIMO: Redmi Note 12 Pro 5G a 241€ su eBay

Quest’oggi è solo su eBay lo sconto scioccante che ti permette di acquistare l’amatissimo mediogamma Android Redmi Note 12 Pro 5G a un prezzo davvero conveniente. Infatti, oltre allo sconto immediato del 43% che ti permette di risparmiare subito ben 216€, hai anche a disposizione un ulteriore sconto di 42,41€ utilizzando il codice coupon “NOVEDAYS”.

Il risultato è uno sconto incredibile di 258€ che ti darà la possibilità di acquistare lo smartphone Android spendendo appena 241€ – con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore.

Super sconto su eBay per l’ottimo mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G

Vedendo la scheda tecnica di Redmi Note 12 Pro 5G capirai immediatamente perché si tratta di un’occasione imperdibile. Il device, infatti, monta un eccellente pannello AMOLED super smooth a 120 Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione; sotto il cofano, inoltre, trova posto un ottimo processore octa core con modem 5G e una mega batteria che ti accompagna per un giorno intero.

Come se non bastasse è anche presente un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video ad altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con un prezzo di vendita su eBay così conveniente è quasi imperativo che tu metta subito nel carrello lo smartphone a marchio Redmi; ricorda, inoltre, di utilizzare il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto per sfruttare lo sconto ulteriore di 42,41€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.