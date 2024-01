Power Bank Premium targata Anker: super SCONTO!

Sei in cerca di una power bank di livello, ma vuoi risparmiare? Ecco un modello Anker che ti convincerà. Partiamo subito parlando della promo, questo prodotto oggi è in super offerta Amazon. Il prezzo? Solo 44,99€ grazie allo sconto del 20%. Ha 10.000 mAh, 3 porte per la ricarica simultanea ed è in grado di erogare un massimo di 30 W. Finiture premium e schermo informativo su potenza e percentuale di batteria sotto scocca!

La power bank premium che ti convincerà!

Anker sta proponendo molti prodotti interessanti che strizzano l’occhio all’utenza premium. Oggi vi parliamo di una power bank davvero interessante, dalle ottime caratteristiche e dal feeling da prodotto superiore.

La batteria è da 10.000 mAh: questo garantisce di mantenere dimensioni compatte, ma di offrire molta autonomia all’utente che si trova sempre in movimento. Questo è senza dubbio un prodotto perfetto per un utilizzo quotidiano: chi lavora ed è sempre in movimento, sa bene quanto sia importante avere sempre a disposizione una scorta di energia sempre al seguito. Ecco, questa batteria Anker è il prodotto perfetto per questo tipo di utenza.

Parlando di caratteristiche tecniche, a bordo troviamo ben due porte USB-C oltre che una porta USB-A. L’output massimo, che è possibile ottenere anche tramite una sola porta USB-C, è di 30 W. Ottimo non solo per ricaricare in modo rapido smartphone di qualsiasi tipo, ma anche per ricaricare in movimento dispositivi come tablet, computer ultraportatili e, perchè no, anche accessori come auricolari bluetooth.

Questa power bank offre inoltre un sistema per monitorare lo stato della batteria davvero molto bello e funzionale. Si tratta di un piccolo display a colori sottoscocca che mostra la percentuale di batteria residua, in carica e mentre carica altri device. Informa inoltre l’utente del tempo rimanente di carica (quando è in carica) oltre che i W erogati istantaneamente al device in carica attraverso la power bank stesso.

Non c’è molto da aggiungere: ottime le finiture, le funzionalità oltre che il feeling del prodotto. Se sei in cerca di una power bank premium, l’hai appena trovata! Acquista subito questo fantastico prodotto in sconto Amazon! Puoi averla a soli 44,99€ grazie alla promo che la ribassa del 20% rispetto al prezzo di listino consigliato. Non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.