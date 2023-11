Powerbank con pannello solare che non teme nulla: in SCONTO!

Chi cerca un powerbank cerca ormai modelli molto capienti con caratteristiche estreme. Questo è senza dubbio il caso del powerbank X-DRAGON con pannelli solari da ben 24000 mAh: si tratta di uno di quei prodotti pronti davvero a tutto. Il prezzo è ciò che più colpisce: servono solo 19,99€ per acquistarlo grazie alla promo che lo ribassa del 19%. L’offerta è esclusiva ed è dedicata alla Black Friday Week di Amazon!

Il powerbank pronto a tutto: pannelli solari e scocca rugged

Amate le condizioni estreme e siete alla continua ricerca dell’avventura? Documentate tutto attraverso il vostro smartphone? Siete in cerca di un prodotto all’altezza di questo tipo di sfide? Eccolo qui: il powerbank X-DRAGON da ben 24000 mAh di batteria interna. Grazie ai suoi pannelli solari, è in grado di darvi sempre la carica anche quando siete lontani da una qualsiasi forma tradizionale di corrente. La carica attraverso i pannelli solari ovviamente è dipendente dall’energia solare disponibile in quel momento: la capacità è direttamente dipendente dall’esposizione solare.

La grande capacità delle batterie a bordo permette di ricaricare ben oltre 5 volte tutti gli smartphone attuali più capienti alla velocità massima di 5 V e 2,4 A. Si tratta di una ricarica abbastanza rapida in grado di farvi raggiungere in poco tempo il massimo di carica del vostro device. A bordo troviamo 2 porte USB-A per la ricarica dei device, una porta USB-C e una micro-USB per la carica della batteria stessa.

Arriviamo al dunque, al punto forte: il prezzo! Il powerbank X-DRAGON costa solo 19,99€ grazie alla promo Black Friday disponibile su Amazon. Il ribasso è del 19%! Cosa aspetti: corri ad acquistarla!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.