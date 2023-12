Ecco il powerbank con Power Delivery in sconto lampo che devi assolutamente acquistare! Si tratta di un prodotto Trust, azienda dalla nota qualità, che offre ben 20000 mAh a disposizione dell’utente ad un prezzo incredibile. Il costo? Grazie all’offerta Amazon puoi averlo a soli 29,99€ con lo sconto del 6%. Approfittane subito: l’offerta scadrà prestissimo!

Questo è il miglior powerbank con power delivery che puoi acquistare oggi!

Nel panorama dei powerbank, non si cono molti prodotti certificati power delivery. In quest’ottica, trovarne uno di qualità che abbia un buon rapporto anche nel prezzo, non è cosa scontata. Ecco però che Trust, grazie all’offerta a tempo di oggi, è in grado di proporre un ottimo prodotto ad un prezzo davvero concorrenziale.

Parliamo quindi del powerbank Redoh da 20000 mAh che raggiunge una velocità in ricarica massima di 20W. Si tratta di una velocità espressa attraverso la porta USB-C che si occupa solo di erogare corrente. Per la ricarica utilizzerai una porta USB-C.

Come se non bastasse, il prodotto supporta anche la ricarica rapida QC 3.0 supportata da moltissimi modelli Android. Per questa modalità, sarà invece necessario sfruttare la porta USB-A posta accanto la USB-C. Sulla stessa parte laterale del powerbank, è presente inoltre un pratico indicatore che vi segnalerà in ogni momento la carica istantanea del device. In ogni situazione, sarà facilissimo consultarlo anche durante la ricarica del powerbank stesso.

Cosa aggiungere? Non vi resta che approfittare subito dell’offerta lampo proposta da Amazon. Il motivo? Il prezzo di questo powerbank con Power Delivery di Trust! Infatti oggi arriva a soli 29,99€ grazie allo sconto del 6% già applicato sulla piattaforma di ecommerce tanto amata. Pronti a risparmiare? Acquistatelo subito per non perdere la promozione in corso!

