Powerbank piccola e potente: ecco l'offerta Black Friday!

Gli accessori per smartphone non bastano mai! Ecco uno di quei powerbank che, non solo è potente, ma è anche iper compatta! Con i suoi 10000 mAh e una compatibilità da fare invidia, il suo prezzo è bassissimo! Solo 18,78€ grazie allo sconto Amazon del Black Friday del 15%. Da comprare assolutamente!

Input e output si adattano a te: ecco la powerbank da 10000 mAh

Compatibilità, velocità, potenza e compattezza. Questo è quello che gli utenti cercano dalle powerbank. Questo il prodotto in offerta oggi è tutto questo e molto altro!

Parliamo di una powerbank in grado di ricaricare almeno 3 volte un iPhone Pro Max e, grazie al Power Delivery, lo farà anche velocemente! L’output in USB-C arriva infatti a 22,5 W rendendo questo prodotto davvero interessante anche sotto l’aspetto tecnico.

Viste le tante porte a bordo, la powerbank si adatta al tuo modo di utilizzarla. A bordo troviamo infatti una porta USB-A per la carica di dispositivi standard, una USB-C sia per input che per output e una immancabile micro-USB per garantire massima compatibilità anche con device più datati.

Abbiamo parlato di compattezza: effettivamente questa powerbank è molto compatta, ma nonostante questo integra un piccolo display LCD che ne indica sempre la carica residua. Basterà davvero poco per rendersi conto della carica residua.

Una volta collegato il cavo di ricarica del device da ricaricare, il processo partirà in automatico: con un semplice gesto, riacquisirete tutta la carica di cui avete bisogno.

Il prezzo di questa powerbank è davvero super! Grazie allo sconto del 15% in occasione del Black Friday di Amazon, costa solo 18,78€. Viste le ottime caratteristiche e il prezzo, è uno degli sconti più interessanti per questa categoria di prodotti. Correte ad acquistarla!

