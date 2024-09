Pre-ordina adesso il Samsung Galaxy S24 FE ad un prezzo conveniente

Tra qualche giorno su Amazon arriverà l’ultimissimo smartphone lanciato da Samsung ed oggi puoi già pre-ordinarlo ad un prezzo bomba! Parliamo del Samsung Galaxy S24 FE, al momento disponibile in pre-ordine al prezzo di 769 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione al volo per accaparrarti uno dei dispositivi più innovativi sul mercato!

Samsung Galaxy S24 FE: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 FE è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato, e da oggi puoi pre-ordinarlo su Amazon ad un prezzo bomba.

Innanzitutto è dotato di un enorme display Dynamic AMOLED due volte più grande e luminoso rispetto ai modelli precedenti, che offre contenuti multimediali dai colori vividi e dai dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Una sua caratteristica di spicco è la potentissima batteria a lunga durata da 4.700 mAh che permette di avere un’autonomia che arriva fino ad oltre 24 ore anche se utilizzi lo smartphone in modo intensivo. In più il Corning Gorilla Glass Victus protegge il cellulare fronte e retro, mentre la resistenza IP68 lo mantiene al sicuro da acqua e polvere in qualsiasi tua avventura all’aria aperta.

Questo modello si contraddistingue, anche, per la sua fotocamera potenziata da AI: sfruttando ProVisual Engine potrai realizzare foto, ritratti e video straordinari e ricchi di dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità, ottenendo risultati da vero professionista. E, per finire, con il rivoluzionario Samsung Exynos 2400e la tua esperienza di gioco sarà sempre immersiva e più coinvolgente che mai.

Oggi il Samsung Galaxy S24 FE è disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 769 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione al volo per accaparrarti uno dei dispositivi più innovativi sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.