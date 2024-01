Pre-ordina con lo SCONTO l'ATTESISSIMO Samsung Galaxy S24 Ultra: Vanta 12GB RAM, 1TB di memoria e 200 Mpx

L’attesissimo Samsung Galaxy S24 Ultra uscirà il prossimo 24 gennaio. Uno Smartphone AI, con Caricatore incluso, Display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, affascinante colore Titanium Black. Oggi puoi pre-ordinarlo con lo sconto del 13%, quindi lo paghi 1.619,00 euro!

Caratteristiche prodotto

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare il tuo Galaxy S24 Ultra (codice prodotto EP-T2510NBEGEU). Fai tutto dal tuo smartphone grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, scrivi con S Pen e Assistente Note organizzerà i tuoi appunti in un riassunto ordinato. Galaxy S24 Ultra è pronto per qualsiasi avventura grazie a un’armatura resistente in titanio integrata nel telaio, a una migliore resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686.

Fotocamera principale da 200MP, dettagli che sfidano la realtà: ogni foto notturna scattata con ProVisual engine vanta dettagli nitidi; usa Space Zoom e scopri foto e video più stabili e luminosi anche di notte grazie ai pixel 1,6 volte più grandi e a un Teleobiettivo con OIS più ampio. Esperienza di gioco iper-reale: potente processore, camera di vapore quasi raddoppiata9 per offrirti un’esperienza grafica fluida, ampia memoria, straordinaria efficienza energetica e una batteria da 5.000 mAh a lunga autonomia. Display QHD+ da 2600 nit: il display mobile adattivo da 6,8″ con Vision Booster migliorato esalta contrasti e colori, per un’esperienza visiva eccezionale, il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi e migliora nitidezza.

