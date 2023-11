La presa smart che controlli a voce è crollata di prezzo: meglio approfittarne!

TP-Link è una presa intelligente WiFi Smart Plug, compatibile con Alexa e Google Home, con controllo da remoto tramite APP Tapo. Caratteristiche tecniche 10A e 2300W (Tapo P100). Potrai controllare a voce o tramite app la presa, molto facile per tutti. Oggi la paghi solo 8,99 euro, con uno sconto del 31%. Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che la data di restituzione è stata prorogata fino al 31 gennaio.

Presa smart TP-Link: le caratteristiche

Grazie alla presa smart TP-Link controlli i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app tapo sul tuo smartphone. Programma lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all’alba. Compatibile con Alexa e Google assistant per controllare lo smart plug semplicemente usando la voce. Accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa.

Nessun hub richiesto, basta connettersi al router Wi-Fi esistente. Carico massimo da 2300 w, 10 a; ha ottenuto la certificazione di sicurezza CE. Nessuna presa di terra Presa europea, solo per una presa femmina di tipo C (o prese). Per quanto riguarda i requisiti di sistema, è compatibile con i sistemi operativi Android 4.3 o versioni successive, iOS 9.0 o versioni successive.

