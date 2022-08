Prese smart a 10€ l'una, come non approfittarne: spunta il coupon

Puoi rendere la tua casa Smart in tanti modi diversi, ma se hai intenzione di trasformare qualche prodotto che già possiedi in uno di ultima generazione non puoi fare a meno di queste prese smart. Con le offerte in corso su Amazon trovi un affare da non perdere.

Con un coupon che spunti tu stesso risparmi esattamente il 30% su questo banco 3 pezzi che porti a casa ad appena €32, praticamente è come se pagassi ogni presa appena una decina di euro. Risultati istantanei e sistema super semplice da utilizzare.

Le spedizioni non sono un problema dal momento che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Prese smart: come trasformare casa in un tocco

Forse non ne hai mai sentito parlare, ma se hai degli assistenti intelligenti in casa e stai rendendo la tua abitazione smart, questi prodotti non possono mancare all’appello. In modo particolare sono delle semplici prese alla vista, ma al loro interno contengono le tecnologie di cui sei in cerca.

Le frapponi tra la presa di corrente e il prodotto che vuoi rendere smart ed il gioco è fatto, Puoi decidere di gestirle mediante l’applicazione sul tuo smartphone (che scaricate anche tutti in famiglia per non avere limitazioni) o sfruttando la tua voce. Infatti sono totalmente compatibili con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant.

Così facendo riesci a rendere smart prodotti che mai avresti pensato. In modo particolare li puoi gestire da remoto, vocalmente, creare dei timer di accensione e spegnimento e non solo. Con l’opzione per monitorare i consumi sai per filo e per segno quanto stai spendendo in bolletta riuscendo anche a concretizzare i soldi spesi a fine mese.

Insomma, eccezionali sotto tutti i punti di vista e a questo prezzo, persino imperdibili.

Acquista immediatamente le tue prese smart meross su Amazon spuntando il coupon, ne porti a casa ben 3 a soli 32,19€ senza se e senza ma.

