Previsioni Crypto Post-Halving: 3+1 Motivi per considerare 99Bitcoins Durante l'Instabilità Globale

Il mercato delle crypto ha subito un bello scossone, di quelli che fanno male al portafoglio e dubitare un po’ di mani deboli, ma l’halving si avvicina. In questo scenario ha senso continuare a investire, meglio aspettare oppure vendere tutto e aspettare un momento più favorevole?

La situazione che tutti si aspettano è un po’ quella del “sell the news”, ovvero quando tutti vendono appena si ufficializza un dato avvenimento che aveva pompato il prezzo di quell’asset in precedenza, quindi tendenzialmente sarebbe meglio uscire prima di questo avvenimento, giusto?

Certo nessuno sa davvero cosa succederà quando le ricompense di Bitcoin verranno dimezzate, ma possiamo farci qualche aspettativa in questo senso. Ci sono alcuni segnali che possono far pensare a un’imminente movimento di mercato in una data direzione.

Quale? Purtroppo, data la pesantissima estensione dei prezzi di tutto il settore, a questo punto è più facile che ci sia una forte correzione, prima di una nuova salita. Molti holder hanno realizzato grossi profitti e, un avvenimento come l’halving, potrebbe essere il segnale di vendita che tutti aspettano.

Questo non vuol dire che ci aspetta un altro anno di mercato ribassista e di ritornare quando si sarà toccato il fondo, affatto. Semplicemente che, allo stato attuale delle cose, un po’ di ritracciamento potrebbe essere qualcosa di assolutamente propedeutico per il mercato.

Ma quanto durerà? Ci sarà davvero? Meglio tenere o vendere? A questo non abbiamo una risposta adesso, possiamo solo aspettare e vedere cosa succederà, magari concentrando qualche spicciolo su altri progetti con grandi potenzialità, in attesa che ci sia una maggiore stabilità del settore.

Progetti come 99Bitcoins, una piattaforma Learn to Earn che promette di rivoluzionare il settore dell’apprendimento e, sì, di lasciare anche un nuovo trend tra le criptovalute, con potenziali grandi ritorni per chi la detiene. Ma perché investire oggi in questa crypto? Vediamo 3 potenziali buone ragioni.

1. Mercato principale troppo esteso

Quando il mercato delle crypto, trainato da Bitcoin, inizia a essere troppo esteso, può arrivare una forte correzione, come appena citato nell’articolo.

Ma dove vanno a fluire questi soldi che escono dalle crypto principali? Molti vanno in tasca ai venditori e si fermano lì, ma molti altri vanno su nomi “secondari” del mercato, quelli che hanno grandi potenzialità non appena il trend riprenderà verso l’alto.

Ecco che una piattaforma come 99Bitcoins la quale, oltre a essere una novità del settore, può potenzialmente dettare un trend futuro, può diventare una calamita di soldi, col prezzo che schizza alle stelle.

2. Novità del settore

Quando sono usciti gli NFT o si è iniziato a parlare del metaverso, nessuno ci aveva scommesso un soldo all’inizio o, per meglio dire, quasi nessuno.

Si pensava che sarebbe stato solo un qualcosa di passeggero e, anche se adesso il mercato è un po’ fiacco su questi settori (per ora), nel precedente ciclo hanno vissuto mesi di vera FOMO assoluta. Tutti compravano NFT e volevano un pezzo di metaverso, con prezzi alle stelle.

Chi aveva visto abbastanza lungo da saltare sulla barca per tempo ha fatto i soldoni, gli altri hanno preso le briciole. Ecco perché il Learn to Earn (ovvero impara guadagnando), oggi ancora di nicchia, potrebbe un giorno essere la gallina delle uova d’oro per chi è saltato dentro in tempo.

3. Potenzialità infinite

I corsi online oggi sono più che mai popolari, tanto che praticamente tutti ne hanno seguito o ne stanno seguendo almeno uno.

Non importa se si vuole sapere come fare giardinaggio o su come programmare una stazione spaziale, c’è veramente tutto e siamo tutti più che mai avidi di sapere.

I corsi però, almeno fino a oggi, costavano. Cosa potrebbe succedere se invece, oltre che apprendere, le persone venissero pure pagate per farlo? Non credo serva una risposta a questa domanda.

Motivo bonus: la presale

Allo stato attuale, 99Bitcoins è in presale, il che vuol dire comprare un token non ancora listato sugli exchange che, quando verrà lanciato, potrebbe schizzare alle stelle come molti altri prima di lui, facendo x10 o x100 il giorno del listing.