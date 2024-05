Previsioni PEPE coin per giugno: questa nuova meme coin su ETH è da considerare?

Pepe (PEPE) continua la sua ascesa, raggiungendo un nuovo massimo storico di 0,00001717$ prima di un lieve pullback. Il prezzo del PEPE è attualmente di 0,000017 dollari, con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore a 7 miliardi di dollari.

Con un incredibile rally del 140% nell’ultimo mese, Pepe Coin è ora la 19a criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Inoltre, il suo volume di trading giornaliero di 2,7 miliardi di dollari supera quello delle altcoin a grande capitalizzazione come Solana e XRP.

Tuttavia, gli investitori si trovano ora ad affrontare la domanda più importante: PEPE continuerà a salire e quanto in alto potrà arrivare?

Alcuni investitori stanno già investendo in altre nuove meme coin, con il meme coin basato sull’intelligenza artificiale WienerAI che emerge come una delle migliori alternative.

Perché Pepe Coin crescerà a maggio?

Pepe Coin è stata una delle criptovalute più performanti a maggio. Secondo CoinMarketCap, la meme coin a tema rana ha registrato un rally del 140% nell’ultimo mese, registrando i guadagni più alti tra le prime 100 criptovalute. Crypto Daily ha riferito che PEPE ha lanciato oggi Uniswap e Polygon e ora ha gli occhi puntati sul protocollo NEAR.

Tuttavia, la domanda più grande è se la meme coin possa continuare o meno il suo trend rialzista a giugno.

La forza rialzista di PEPE è in gran parte dovuta alla sua forte correlazione con Ethereum. La sorprendente approvazione degli ETF spot su Ethereum e il successivo rally di ETH hanno fornito un enorme impulso alla meme coin, determinando numerosi nuovi massimi storici.

Previsione del prezzo di Pepe Coin: quanto può andare in alto a giugno?

Considerando la correlazione della meme coin con Ethereum, fare una previsione del prezzo PEPE dipende in gran parte dalla traiettoria di ETH a giugno.

In particolare, mentre la SEC ha approvato la presentazione dei moduli 19b-4 degli ETF spot su Ethereum, la sua Divisione di Finanza Aziendale deve ancora approvare i moduli S-1. Anche se potrebbe trattarsi di una mera formalità, l’approvazione dell’S-1 potrebbe richiedere settimane o mesi.

Pertanto, a differenza degli ETF spot su Bitcoin, gli ETF spot su ETH potrebbero necessitare di più tempo prima di essere negoziati. Questa temporanea mancanza di afflussi istituzionali potrebbe incidere negativamente sulla traiettoria dei prezzi di ETH, influenzando negativamente Pepe nel processo.

Esiste anche la possibilità ribassista che il mercato stia sovrastimando l’afflusso spot dell’ETF Ethereum.

Eric Balchunas, analista degli ETF di Bloomberg Intelligence, prevede che gli ETF su Ethereum avranno un asset cumulativo in gestione pari solo al 10-15% delle dimensioni degli ETF su Bitcoin. I deboli afflussi potrebbero comportare un’impulsiva ondata di vendite per ETH, con conseguente pressione di vendita ancora maggiore per PEPE.

Nel lungo termine, gli esperti rimangono estremamente ottimisti su PEPE, aspettandosi che replichi la performance di Dogecoin e Shiba Inu nel 2021. Tuttavia, la meme coin potrebbe assistere a una fase di raffreddamento durante il mese di giugno.

Secondo la nostra previsione del prezzo di Pepe Coin, il token potrebbe raggiungere un valore di $ 0,000012 a giugno.

WienerAI è un investimento migliore?

Mentre PEPE potrebbe ritracciare a giugno, WienerAI ($WAI) sta guadagnando una notevole popolarità, grazie al suo progetto a base di meme coin e all’utilità IA.

La prevendita di WienerAI ha già raccolto oltre 3,1 milioni di dollari nella sua ICO, sottolineando una forte domanda per la meme coin che potrebbe comportare una forte pressione di acquisto dopo il suo lancio.

Anche WAI è una meme coin basata su Ethereum e potrebbe trarre vantaggio dall’imminente rally rialzista di ETH. Tuttavia, come suggerisce il nome, non è un token privo di utilità, che sale e scende per volere di ETH.

Fondamentalmente, WienerAI è destinato a fornire un bot di trading AI all’avanguardia, un compagno perfetto per tutti i possessori di token in grado di rispondere alle loro domande relative al trading. Inoltre, fornirà opportunità di trading senza soluzione di continuità e protezione MEV senza costi aggiuntivi.

Il protocollo di staking nativo di $WAI è anche un’ottima strada per ottenere reddito passivo. Gli acquirenti di prevendita che hanno messo in staking le loro partecipazioni stanno già accumulando ricompense di staking, attualmente a un APY di oltre il 300%.

Trader di denaro come Michael Wrubel e Jon Trading hanno definito WienerAI la migliore meme coin AI. Nel frattempo, altri esperti ritengono che WienerAI potrebbe offrire rendimenti fino a 100 volte superiori dopo il suo lancio.